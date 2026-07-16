Honda chuyển sản xuất xe máy điện từ Thái Lan sang Việt Nam

Honda dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe máy điện UC3 tại Việt Nam từ tháng 9, trong bối cảnh hãng đánh giá nhu cầu xe điện tại các đô thị đang tăng nhanh hơn dự báo.

Honda kỳ vọng gia tăng thị phần tại Việt Nam với một mẫu xe điện mới dự kiến ra mắt vào năm sau, giá dưới 30 triệu đồng. Ảnh: Yuji Nitta.

Honda Motor dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe máy điện UC3 tại Việt Nam sớm nhất từ tháng 9, thay vì tại Thái Lan, nhằm đón đầu xu hướng điện hóa đang tăng tốc trên thị trường.

Trao đổi với Nikkei Asia, bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, cho biết mẫu UC3 sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Phú Thọ. Sản lượng giai đoạn đầu dự kiến còn hạn chế.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Hà Nội vừa triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm, hạn chế xe máy chạy xăng lưu thông vào cuối tuần. So với đề xuất ban đầu, quy định đã được nới lỏng sau ý kiến từ ngành ôtô - xe máy và hiện chưa được đánh giá sẽ tác động đáng kể đến sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Honda Việt Nam, xu hướng chuyển sang xe điện của người tiêu dùng đang diễn ra nhanh hơn dự báo.

"Các đại lý ghi nhận lượng khách tìm hiểu xe hai bánh chạy điện tăng đều. Xu hướng chuyển sang xe tay ga và xe máy điện cũng được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu tăng sau xung đột giữa Mỹ và Iran", bà Arai nhận định.

Honda kỳ vọng gia tăng thị phần với một mẫu xe điện mới dự kiến ra mắt vào năm sau. Theo bà Arai, phân khúc xe điện bán chạy nhất tại Việt Nam hiện có giá dưới 30 triệu đồng và đây cũng là mức giá Honda hướng tới.

Theo số liệu Honda Việt Nam công bố, từ năm 2023 đến nay, doanh số xe hai bánh của các nhà sản xuất lớn, bao gồm cả xe điện, duy trì khoảng 2,5-2,65 triệu chiếc mỗi năm. Dù thấp hơn khoảng 20% so với giai đoạn đỉnh cao, nhu cầu đối với xe máy chạy xăng vẫn ở mức ổn định.

Trong khi đó, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần ở mảng xe điện khi bán hơn 400.000 xe máy điện tại thị trường trong nước năm ngoái.

Bà Arai cho rằng nhiều người tiêu dùng hiện không thay thế hoàn toàn xe máy chạy xăng mà mua thêm xe điện nhờ giá ngày càng dễ tiếp cận, dẫn đến số lượng xe sở hữu tăng lên.

"Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nhu cầu mua xe đang được kéo về sớm hơn dự kiến và hiện vẫn chưa thể đánh giá điều này sẽ tác động như thế nào đến diễn biến của thị trường", bà nói.

Để phục vụ mẫu UC3, các đại lý Honda tại Hà Nội và nhiều địa phương đang triển khai lắp đặt trạm sạc. Đây hiện là mẫu xe hai bánh duy nhất sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO.

Honda cũng kỳ vọng có thể mở rộng mạng lưới trạm sạc đến các trung tâm thương mại và những địa điểm công cộng khác. Theo bà Arai, nếu nhiều nhà sản xuất cùng áp dụng chuẩn sạc này, khả năng tương thích giữa các dòng xe điện sẽ được cải thiện, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa trên thị trường Việt Nam.