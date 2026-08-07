Đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành rầm rộ thi công mở rộng gấp đôi

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Dự án có tổng chiều dài 3,2 km, được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 915 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách của TP.HCM. Trong ảnh là điểm cuối của dự án tại nút giao với Vành đai 2 TP.HCM đã được nhà thầu thi công gác dầm gần như toàn bộ trụ cầu.
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Hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Phan Nhật.
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Sau gần 8 tháng thi công, nhiều hạng mục trọng điểm của dự án đã thành hình, khối lượng thi công đạt gần 60%. Trong ảnh là công trường thi công cầu Mương Kênh.
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Đường dẫn từ cầu vượt Đỗ Xuân Hợp hướng về Vành đai 2 TP.HCM đang được thi công phần nền móng và cấp phối đá dăm.
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Hàng chục trụ cầu cạn nằm hai bên cầu vượt Đỗ Xuân Hợp đã thi công hoàn thành, đang chờ lao lắp dầm cầu.
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Dự kiến, công tác lao lắp dầm cầu được thực hiện từ ngày 15/8 đến 25/9.
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Trên công trường khu vực cầu Kênh Mương, hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để tăng tốc thi công.
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Các phiến dầm được vận chuyển và tập kết ngay cạnh cầu Mương Kênh, sẵn sàng cho công tác lao lắp dầm cầu.
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Đoạn qua khu đô thị The Global City đang được thi công cấp phối đá dăm, sẵn sàng thảm nhựa những km đầu tiên của dự án.
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Cạnh dòng phương tiện lưu thông liên tục trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc đang ngày đêm tăng tốc thi công các hạng mục mở rộng tuyến đường.
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Dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.
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Hiện tại, đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 thường xuyên xảy ra ùn tắc do quá tải.
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Số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng) cho thấy kể từ khi đưa vào khai thác năm 2016 đến nay, lưu lượng xe tham gia lưu thông liên tục tăng cao, trung bình 11-12 %/năm.
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Số lượng xe lưu thông đã vượt quá khả năng đáp ứng của đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2, vốn chỉ thiết kế đến năm 2025 đạt khoảng 50.000 ôtô/ngày đêm.
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Do vậy, việc đầu tư mở rộng đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 từ quy mô 4 lên 8 làn xe là rất cấp thiết để kết nối tới sân bay quốc tế Long Thành, giải quyết tình trạng ùn tắc hiện nay.