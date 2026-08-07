Đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành rầm rộ thi công mở rộng gấp đôi

Dự án có tổng chiều dài 3,2 km, được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 915 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách của TP.HCM. Trong ảnh là điểm cuối của dự án tại nút giao với Vành đai 2 TP.HCM đã được nhà thầu thi công gác dầm gần như toàn bộ trụ cầu.