Honda 'nhảy' vào làm trạm sạc, đổi pin xe điện ở Việt Nam

Honda Việt Nam vừa bổ sung nhiều ngành nghề mới liên quan đến hạ tầng sạc, năng lượng tái tạo và thiết bị điện, cho thấy định hướng đẩy mạnh mảng xe điện tại thị trường Việt Nam.

Honda đang từng bước triển khai các hoạt động liên quan đến hạ tầng xe điện tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngày 17/12, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung hàng loạt ngành, nghề kinh doanh mới, đáng chú ý là có các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng xe điện và thiết bị điện.

Cụ thể, theo hồ sơ đăng ký, Honda Việt Nam mở rộng sang lĩnh vực xây dựng các trạm sạc, trạm đổi pin/ắc quy thông qua ngành xây dựng công trình điện. Hoạt động truyền tải và phân phối điện cũng được bổ sung để bao gồm vận hành các trạm sạc cho ôtô, mô tô, xe máy điện và xe đạp điện.

Ngoài ra, ngành hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác được mở rộng chi tiết, bao gồm xây dựng, lắp đặt, vận hành thiết bị sạc điện, thiết bị đổi pin/ắc quy và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sạc, đổi pin cho xe điện.

Honda Việt Nam đồng thời duy trì hoạt động sản xuất điện mặt trời, nhưng được chuyển sang mã ngành sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp cũng đăng ký bổ sung các ngành sản xuất thiết bị điện, như mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, cùng các ngành hỗ trợ công nghiệp liên quan.

Bên cạnh đó, danh mục ngành nghề mới của Honda Việt Nam còn mở rộng sang nhiều mảng công nghệ thông tin, từ lập trình, tư vấn, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin đến xử lý dữ liệu và lưu trữ.

Ở lĩnh vực dịch vụ, doanh nghiệp bổ sung ngành quảng cáo, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cũng như dịch vụ hỗ trợ giáo dục, trong đó có các hoạt động liên quan đến đào tạo và sát hạch lái xe an toàn.

Tại Việt Nam, Honda đang là hãng xe máy sở hữu thị phần lớn nhất. Năm ngoái, doanh số xe 2 bánh của Honda đạt hơn 2,1 triệu chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ của năm 2023.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), sản lượng tiêu thụ của Honda trong năm 2024 tương đương khoảng 80,9% thị phần toàn thị trường.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện giao thông, Honda đang từng bước triển khai các hoạt động liên quan đến xe điện tại Việt Nam. Tại VMS 2024 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, hãng giới thiệu mẫu Honda Civic Hybrid cùng hai mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e:. Đến đầu năm 2025, Honda chính thức tham gia thị trường xe máy điện trong nước với bộ đôi ICON e: và CUV e:.

Mới đây, Honda Việt Nam cũng đã giới thiệu tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e: đến công chúng. Honda dự kiến vận hành tủ đổi pin này tại Việt Nam từ 2026, phục vụ xe máy điện dùng pin hoán đổi.

Dự kiến, mỗi tủ có 12 khoang chứa pin, tích hợp đèn LED thông báo trạng thái sạc. Sau khi người dùng chạm thẻ đổi pin vào bảng điều khiển tích hợp màn hình, hệ thống sẽ tự động nhận diện tài khoản và hiển thị những pin đầy thông qua đèn LED.

Ngoài Honda, thị trường xe điện tại Việt Nam đang ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, như VinFast, Yadea, Dat Bike, Selex... Tuy nhiên, mô hình đổi pin xe máy điện không mới nhưng đến nay vẫn chưa phổ biến.