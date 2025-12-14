Bắc Kinh siết xe đạp điện, thị trường chợ đen xe 'độ' nở rộ

Quy định mới giới hạn tốc độ và cấu hình xe đạp điện tại Bắc Kinh nhằm tăng an toàn giao thông, nhưng cũng khiến thị trường xe cũ “độ” bùng phát.

Hàng loạt xe đạp điện được đậu gần một ga tàu điện ngầm tại Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.

Bắc Kinh vừa thông qua loạt quy định mới đối với phương tiện không động cơ, trong đó xe đạp điện bị kiểm soát chặt về tốc độ, cấu hình kỹ thuật và hành vi người điều khiển, nhằm giảm rủi ro tai nạn giao thông trong bối cảnh số lượng phương tiện này tăng nhanh. Các quy định sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, theo China Daily.

Theo bộ quy định được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân TP Bắc Kinh khóa 16 thông qua, toàn bộ xe đạp điện lưu thông phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, bị giới hạn tốc độ tối đa 25 km/h và không được phép can thiệp kỹ thuật như vô hiệu hóa bộ giới hạn tốc độ, thay pin hoặc động cơ không đạt chuẩn.

Người điều khiển và người ngồi trên xe bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chứng nhận; nhiều hành vi bị cấm như sử dụng điện thoại khi lái xe, buông tay khỏi tay lái, đi vào đường cao tốc hay không xuống xe khi qua vạch sang đường.

Quy định mới cũng siết chặt quản lý pin xe đạp điện, cấm mang pin vào các khu dân cư, yêu cầu pin trên 5 năm phải được đánh giá an toàn, đồng thời buộc nhà sản xuất và bán lẻ cung cấp dịch vụ thu hồi, tái chế. Với nhóm xe giao hàng và giao đồ ăn, chính quyền yêu cầu gắn biển số riêng và buộc các nền tảng rà soát thuật toán phân đơn để hạn chế việc chạy xe quá tốc độ.

Tuy nhiên, theo Sixth Tone, chỉ ít ngày sau khi các tiêu chuẩn an toàn mới được công bố, thị trường xe đạp điện cũ đã bị chỉnh sửa trái phép bắt đầu sôi động trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Nhiều tin rao bán xe cũ kèm biển số đăng ký sẵn, quảng cáo có thể chạy với tốc độ vượt xa mức 25 km/h nhờ đã tháo bộ giới hạn tốc độ.

Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, phần lớn các xe này không thực hiện thủ tục sang tên chính thức, dù pháp luật Trung Quốc yêu cầu việc mua bán xe đạp điện cũ phải đi kèm chuyển quyền sở hữu. Người bán thậm chí coi việc không sang tên là “lợi thế”, giúp người mua tránh rắc rối khi bị kiểm tra giao thông.

Một số người bán cho biết nhóm khách hàng chính của các mẫu xe “độ” là tài xế giao hàng, do xe có động cơ mạnh, kích thước lớn và không bị giới hạn tốc độ. Trong khi đó, thực tế kiểm tra cho thấy lực lượng chức năng thường chỉ xác minh tính hợp lệ của biển số, thay vì kiểm tra người điều khiển có đúng là chủ xe đã đăng ký hay không.

Trước thực trạng này, chính quyền Bắc Kinh đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến đăng ký và chuyển nhượng xe đạp điện. Theo quy định mới, người mua xe đạp điện đã đăng ký phải nộp hồ sơ cập nhật thông tin sở hữu trong vòng 30 ngày kể từ khi chuyển nhượng, dù mức xử phạt cụ thể với các trường hợp vi phạm hiện vẫn chưa được công bố.