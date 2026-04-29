Honda đang 'tụt hậu' ở Việt Nam

Từng thống trị tuyệt đối thị trường xe máy Việt Nam, nhưng Honda đang đối mặt sức ép ngày càng lớn khi bị VinFast bỏ xa ở mảng xe máy điện.

Mẫu xe điện ICON e: của Honda. Ảnh: Đan Thanh.

Theo Nikkei, Honda Motor đang gấp rút tìm cách bù đắp thị phần đã đánh mất sau khi bị chậm chân trong cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam và Ấn Độ.

Honda bị VinFast bỏ xa

Tại Việt Nam, VinFast đã tăng tốc mạnh mẽ trên thị trường xe máy điện. Theo công ty phân tích MarkLines, doanh số xe máy điện của doanh nghiệp nội địa này năm ngoái tăng gần gấp 6 lần, lên khoảng 400.000 chiếc, qua đó nắm giữ 56% thị phần và vươn lên dẫn đầu thị trường.

Cùng năm, Honda bán được 2,16 triệu xe máy tại Việt Nam, chiếm 65% tổng thị phần xe máy. Tuy nhiên, ở phân khúc xe điện 2 bánh, thị phần của hãng xe Nhật chỉ dừng ở mức 1,4%.

Trên phạm vi toàn cầu, Honda tiêu thụ hơn 20 triệu xe máy mỗi năm, tương đương khoảng 40% thị phần thế giới. Trong đó, Việt Nam là “gà đẻ trứng vàng”, đóng góp khoảng 10% doanh số của hãng. Dù vậy, việc cơ quan chức năng Việt Nam công bố các biện pháp hạn chế phương tiện chạy xăng nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí đang thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang xe điện.

Năm 2025, tỷ lệ thâm nhập của xe điện tại Việt Nam tăng vọt lên 22%, từ mức 10% của năm 2024. Nhờ đó, VinFast đã vươn lên vị trí thứ hai về doanh số xe máy tại thị trường trong nước.

“Chúng tôi không ngờ quá trình điện hóa lại diễn ra nhanh đến vậy”, một lãnh đạo Honda thừa nhận.

VinFast đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc Honda chậm tham gia thị trường xe máy điện phần lớn xuất phát từ sự tự tin quá mức vào lợi thế của xe máy chạy xăng. Trong khi động cơ đốt trong vẫn nhỉnh hơn về giá bán và quãng đường vận hành, bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của các chính sách môi trường tại Việt Nam.

Tại Hà Nội, các biện pháp hạn chế xe máy chạy xăng khu vực trung tâm dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7.

Các khu vực hạn chế sẽ được triển khai theo lộ trình. Để đối phó, Honda đang tăng tốc kế hoạch điện hóa danh mục sản phẩm và tung thêm nhiều mẫu xe điện.

Ban đầu, hãng tập trung vào phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, Honda đã ra mắt mẫu scooter điện cao cấp CUV e:, đồng thời dự kiến tung ra mẫu xe điện giá rẻ UC3 vào tháng 6.

Các mẫu xe điện của Honda sử dụng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và chi phí của hãng.

“Các công ty Trung Quốc hiện mang lại lợi thế cạnh tranh tốt nhất về chi phí”, Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, cho biết.

Ấn Độ cũng không khá hơn

Honda cũng đang hụt hơi tại thị trường xe máy điện Ấn Độ. Trong khi các nhà sản xuất nội địa bán hơn 200.000 xe điện mỗi năm, doanh số của Honda chỉ vào khoảng 3.000 chiếc.

Nhà sản xuất Ấn Độ Bajaj Auto đang bán xe điện 2 bánh với giá khoảng 89.500 rupee ( 945 USD ), tương đương mức giá của Honda nhưng vượt trội hơn về quãng đường di chuyển.

Theo Hikari Todoroki, chuyên gia tại KPMG Consulting, trong tổng số hơn 55 triệu xe máy bán ra toàn cầu mỗi năm, xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 7%.

Riêng tại Honda, doanh số xe máy điện ước đạt khoảng 150.000 chiếc, tương đương chỉ 1% tổng lượng xe máy bán ra. Điều này làm dấy lên lo ngại hãng có thể tiếp tục đánh mất thị phần khi xu hướng điện hóa lan rộng.

“Xe máy điện của Honda vẫn thiếu sức hấp dẫn về sản phẩm”, Takaki Nakanishi, CEO Nakanishi Research Institute, nhận định. “Cả ngành xe máy lẫn ôtô đều đang ở bước ngoặt lớn do làn sóng điện hóa”.

Để lấy lại vị thế, Honda dự kiến đầu tư 500 tỷ yen ( 3,13 tỷ USD ) vào mảng xe máy điện đến năm 2030, đồng thời nâng doanh số thường niên lên 4 triệu chiếc.

Tại Ấn Độ, hãng sẽ xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất xe máy điện vào năm 2028. Chiến lược của Honda là tận dụng chi phí lao động thấp tại quốc gia này để tăng sức cạnh tranh về giá và xuất khẩu sang các thị trường khác.