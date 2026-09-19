Việt Nam và FTSE Russell bàn hợp tác sâu sau nâng hạng thị trường

Sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam và FTSE Russell sẽ tiếp tục hợp tác về sản phẩm chỉ số, công cụ quản trị rủi ro và phát triển thanh khoản.

Chiều 18/9, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện một số tổ chức đầu tư toàn cầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các ưu tiên cải cách trong giai đoạn mới và những hướng hợp tác nhằm tăng chiều sâu, thanh khoản và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trong buổi tiếp Tổng giám đốc điều hành FTSE Russell. Ảnh: Bộ Tài chính.

Theo Bộ trưởng Tài chính, việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường.

Bộ trưởng mong muốn FTSE Russell tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và các thành viên thị trường để hỗ trợ Việt Nam duy trì thứ hạng mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn.

Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, kéo theo nhu cầu lớn về vốn cho đầu tư phát triển. Bộ trưởng cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến cần đạt khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm khoảng 20-22%.

Trong bối cảnh này, thị trường vốn được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong huy động nguồn lực dài hạn. Bộ trưởng cho rằng việc nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường thông qua tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường; đồng thời hoàn thiện pháp lý để phát triển các sản phẩm và công cụ mới phù hợp với xu hướng quốc tế.

Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, trong đó có OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp niêm yết. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và phát triển thị trường bền vững.

Về phía FTSE Russell, bà Fiona Bassett chúc mừng Việt Nam về kết quả nâng hạng và cho biết tổ chức này sẵn sàng tiếp tục đồng hành với các ưu tiên phát triển của thị trường Việt Nam.

Bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc điều hành FTSE Russell. Ảnh: Bộ Tài chính.

FTSE Russell đề xuất hợp tác theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, góp phần hỗ trợ một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và có chiều sâu.

Bà Fiona Bassett cho rằng thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực dài hạn cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Trong giai đoạn tới, trọng tâm cải cách cần chuyển từ mở cửa và tiếp cận thị trường sang nâng cao chiều sâu, thanh khoản, khả năng chống chịu và phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức.

Bà Fiona Bassett cũng đề nghị Việt Nam nghiên cứu phát triển thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài. Theo đại diện FTSE Russell, các sản phẩm này có thể hình thành công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ quá trình xác lập giá, kết nối thanh khoản hai chiều và mở rộng sự tham gia của dòng vốn nước ngoài.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao các đề xuất và cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi với FTSE Russell và thành viên thị trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận và thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường quản lý, giám sát thị trường.

Dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026. Cơ quan quản lý cũng sẽ rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5-10 năm tới.