Liên tiếp xảy ra cháy chung cư, Cảnh sát PCCC ra cảnh báo quan trọng

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo cư dân không dùng thang máy khi cháy, kiểm tra cửa trước khi mở và luôn giữ thông thoáng các lối thoát nạn.

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ tại các khu chung cư, nhà cao tầng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), một trong những nguyên nhân gây cháy là người dân chưa chấp hành đầy đủ quy định về PCCC, bất cẩn hoặc thiếu kiến thức khi sử dụng điện và các thiết bị sinh nhiệt trong gia đình.

Để bảo đảm an toàn PCCC, cơ quan này vừa đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân sinh sống tại chung cư.

Kiểm soát thiết bị điện, nguồn nhiệt

Cụ thể, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân thường xuyên bảo dưỡng hệ thống điện, thay thế kịp thời các vật tư, thiết bị bị hỏng và tắt thiết bị điện khi không sử dụng.

Đặc biệt, các thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt như bếp, bàn là, quạt sưởi, máy sấy hay pin sạc cần được kiểm soát khi người dân rời khỏi nhà. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ điện để tránh quá tải, chập cháy.

Người dân nên sử dụng vật tư, thiết bị điện và điện tử có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng, được mua tại các cửa hàng uy tín.

Đối với việc sạc điện, cơ quan PCCC lưu ý không sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại hoặc pin dự phòng qua đêm khi không có người kiểm soát. Thiết bị, phương tiện đang sạc không nên đặt trên hoặc gần các vật liệu dễ cháy như đệm mút, rèm vải, giấy, xăng dầu.

Việc sạc cũng cần tránh nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.

Tại khu vực bếp, các vật dụng dễ cháy cần được để cách xa bếp nấu. Sau khi sử dụng, người dân cần tắt bếp và khóa kỹ van gas.

Đối với khu vực thờ cúng, nơi đặt hương, đèn cầy, nến và đèn dầu phải cách xa vật liệu dễ cháy. Việc đốt vàng mã cần thực hiện đúng nơi quy định. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo không tích trữ xăng, dầu và các chất dễ cháy trong căn hộ.

Giữ thông thoáng lối, đường thoát nạn

Hành lang chung, cầu thang và các lối thoát hiểm cần được giữ thông thoáng. Người dân không để hàng hóa, đồ đạc hoặc vật dụng gây cản trở việc di chuyển.

Tại buồng thang bộ thoát nạn, cửa ngăn cháy cần luôn được đóng kín. Người dân không chèn hoặc chặn cửa thoát nạn.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng lưu ý việc lắp đặt "chuồng cọp" tại cửa sổ, ban công, logia có thể bít kín các lối thoát hiểm.

Ban công và logia không nên được tận dụng làm nơi chứa các vật liệu dễ cháy như thùng xốp, giấy carton, vật liệu nhựa hoặc làm kho chứa đồ gây cản trở tầm nhìn và lối thoát nạn khẩn cấp.

Trang bị phương tiện PCCC trong căn hộ

Cơ quan PCCC khuyến khích các gia đình trang bị một số phương tiện, thiết bị và dụng cụ phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong căn hộ.

Các thiết bị được khuyến cáo gồm bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc cho các thành viên trong gia đình, dây hạ chậm có độ dài phù hợp để thoát đến vị trí an toàn.

Gia đình cũng có thể chuẩn bị một số dụng cụ phá dỡ thô sơ như búa, xà beng, kìm cộng lực.

Ngoài ra, việc lắp đặt các thiết bị báo cháy như đầu báo khói, báo nhiệt tại các phòng giúp phát hiện sớm sự cố.

Làm gì khi xảy ra cháy?

Khi phát hiện cháy, người dân cần hô hoán, nhấn chuông báo cháy gần nhất và gọi số 114 để báo Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nếu cháy xảy ra ngay trong căn hộ, cần ngắt cầu dao điện tổng. Người dân có thể sử dụng bình chữa cháy sẵn có của gia đình hoặc tòa nhà, nước, chăn, vải thấm nước để dập lửa khi đám cháy còn trong khả năng kiểm soát.

Nếu đám cháy lớn và không thể kiểm soát, cần lập tức di chuyển ra ngoài và báo động cho những người xung quanh.

Trước khi mở cửa, người dân cần dùng mu bàn tay chạm vào cửa hoặc tay nắm cửa để kiểm tra nhiệt độ. Nếu cửa nóng hoặc có nhiều khói lùa vào, tuyệt đối không mở cửa.

Trong trường hợp này, cần dùng chăn, vải ướt, băng dính hoặc vật dụng phù hợp để bịt kín các khe cửa, hạn chế khói xâm nhập. Người dân có thể di chuyển ra cửa sổ, ban công để gọi người hỗ trợ, gọi 114 hoặc sử dụng đèn pin, vật dụng dễ gây chú ý.

Khi di chuyển qua khu vực có khói, cần dùng khăn ướt bịt mũi, miệng, cúi thấp người hoặc bò sát mặt sàn để hạn chế hít phải khí độc.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý người dân tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy, thay vào đó, luôn sử dụng thang bộ thoát hiểm để di chuyển xuống dưới hoặc di chuyển lên trên.

Người dân cũng cần chủ động tìm hiểu, nắm vững kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, đồng thời tuân thủ các nội quy, quy định về PCCC của ban quản lý, ban quản trị tòa nhà.

Ban quản lý phải duy trì hệ thống PCCC

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đề nghị Ban quản lý, Ban quản trị nhà chung cư nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCCC và CNCH.

Hệ thống PCCC của tòa nhà cần được thường xuyên kiểm tra, vận hành và bảo trì, gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, đèn sự cố, thiết bị chỉ dẫn thoát nạn, quạt hút khói, cửa ngăn cháy... Các thiết bị phải được bảo đảm luôn trong trạng thái hoạt động tốt.

Ban quản lý, Ban quản trị cũng phải bảo đảm hành lang, sảnh và buồng thang bộ luôn thông thoáng, không để vật dụng hoặc hàng hóa cản trở lối đi. Cửa ngăn cháy tại cầu thang bộ cần được duy trì ở trạng thái đóng kín.

Lực lượng PCCC tại chỗ phải được duy trì, bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ ở giai đoạn ban đầu, đồng thời nhanh chóng hướng dẫn và hỗ trợ cư dân thoát nạn an toàn.