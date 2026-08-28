Cách phân biệt thịt trâu gác bếp chuẩn Tây Bắc

Sau vụ Hải Sapa TV, các cơ sở kinh doanh đặc sản Tây Bắc cho biết sức mua vẫn được duy trì, đồng thời chia sẻ cách nhận biết thịt trâu gác bếp chuẩn Tây Bắc.

Bà Trần Thị Hoa (60 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) cho biết hồi đầu năm, bà đã chi khoảng 3 triệu đồng mua các sản phẩm của kênh Hải Sapa TV. Trong đó có 5 túi thịt trâu gác bếp, tổng cộng 1,25 kg, với giá chưa tới 500.000 đồng/kg. Phần còn lại là các loại thực phẩm khô như măng, củ hủ dừa...

Khi thử thịt trâu gác bếp của một thương hiệu khác, bà Hoa nhận thấy sản phẩm của Hải Sapa TV có cách tẩm ướp hợp khẩu vị hơn. Bên cạnh hương vị, cách đóng gói và thông tin in trên bao bì cũng tạo cho bà cảm giác tin tưởng, đúng như những gì quảng cáo. Từ chỗ mua về cho gia đình ăn thử, bà Hoa còn mang sản phẩm về quê biếu họ hàng.

Bà Hoa thừa nhận không rõ túi thịt trâu gác bếp của kênh Hải Sapa TV mình mua được làm từ thịt trâu Việt Nam hay trâu nhập khẩu từ Ấn Độ. Tuy nhiên, theo cảm nhận của bà, thịt mềm hơn loại khô bò mà bà thường dùng.

Phân biệt thịt trâu gác bếp chuẩn Tây Bắc thế nào?

Khi hỏi về sự khác biệt giữa thịt trâu gác bếp làm từ thịt trâu Việt Nam và thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, chị T.D., một người làm thủ công và bán đặc sản Tây Bắc tại Lào Cai, cho biết từng nghe qua thịt trâu Ấn Độ nhưng chưa từng ăn hay chế biến.

Tuy nhiên, theo chị, miếng thịt trâu gác bếp chuẩn Tây Bắc có màu đen sẫm bên ngoài, bề mặt khô ráo, nhưng bên trong vẫn giữ được màu hồng tươi và độ ẩm. Khi xé, thịt cho cảm giác chắc tay, có độ dai và tơi đều. Trong khi đó, thịt kém chất lượng thường không có độ dai, dễ bở, nát.

“So với thịt bò, thịt trâu có vị ngọt hơn. Khách cũng có thể nhận thấy sự khác biệt giữa thịt gác bếp được làm thủ công và thịt được chế biến bằng phương pháp sấy công nghiệp”, chị T.D. nói.

Lý giải về đặc trưng này, anh N. (ngụ Sơn La), người có nhiều năm làm thịt gác bếp thủ công, chia sẻ sản phẩm trải qua ít công đoạn chế biến. Thịt tươi đem tẩm ướp gia vị, sau đó mang lên gác bếp xông khói. Thời gian gác bếp kéo dài khoảng 4-5 ngày để thịt "co" lại hoàn toàn. Thịt khi gác bếp không bị mốc nhờ có muối và các chất bảo quản tự nhiên trong khói bếp.

“Trước khi gửi cho khách, các nhà thường đồ chín (làm chín thức ăn bằng hơi nước) qua một lượt để thịt chín hoàn toàn bên trong, nhưng nhờ có lớp đen bên ngoài khóa giữ nước, nên phần thịt bên trong vẫn giữ được màu hồng tươi và độ ẩm của thịt”, anh N. nói.

Bên cạnh đó, anh cũng cho hay người dân trên bản đã quen dùng thịt tươi nên khi ăn thành phẩm thịt gác bếp có thể dễ dàng phân biệt thịt trâu, heo hay bò dựa trên độ ngọt đặc trưng của từng loại; đồng thời cũng rất dễ nhận biết thịt ban đầu là thịt tươi hay đã qua đông lạnh. Nếu làm từ thịt tươi, khi đồ chín hoặc quay lò vi sóng, miếng thịt vẫn giữ được độ dai, bên trong thịt còn hồng và vị ngọt vẫn còn.

Tương tự chị T.D., anh N. cũng chỉ ra thịt trâu và thịt bò không mấy khác nhau, nhưng thịt trâu có thớ chắc, dai hơn và ngọt thịt hơn. Thịt trâu Ấn Độ đông lạnh có thể dễ bị tơi, rã, độ dai sẽ không bằng.

Nói thêm về sản lượng đàn trâu, anh N. cho biết thêm trong vài năm gần đây, khi nhu cầu mua đặc sản Tây Bắc, nhất là thịt trâu gác bếp tăng cao, người dân trên bản có thể nuôi thêm trâu để gia tăng nguồn cung. Tuy nhiên, theo anh N., sản lượng trâu vẫn không nhiều bằng bò.

Ở Mộc Châu (Sơn La), nhiều hộ làm chuyên nghiệp sẽ có hệ thống lò sấy công suất lớn, sấy liên tục nhiều loại thực phẩm như sườn, thịt trâu, thịt bò, ba chỉ hay cá... có thể tạo sản lượng thành phẩm rất lớn. Tuy nhiên, để một cơ sở cung ứng tới vài tấn thịt trâu gác bếp ra thị trường là điều khó đáp ứng. Bởi theo anh N., phải mất gần 3 kg thịt trâu tươi mới thu được 1 kg thịt khô, trong khi nguồn thịt trâu tươi không dồi dào.

Thực tế, đàn trâu tại Việt Nam hiện chủ yếu được nuôi ở các khu vực vùng sâu, vùng xa và miền núi, trong khi chăn nuôi bò phổ biến hơn trên cả nước.

Hải Sapa TV bán loại sản phẩm có tên "thịt trâu sấy khô tê cay" sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, nhưng lại quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Thịt trâu gác bếp vẫn hút khách

Chị T.D., cũng mua thịt trâu trực tiếp từ người dân nuôi trong bản, sau đó đem về nhà chế biến, đóng gói và bán trên mạng xã hội.

Theo người bán này, do lượng trâu trên bản không nhiều, mỗi lần chỉ có thể mua khoảng 7-8 kg thịt tươi. Giá thịt lên xuống tùy thuộc vào người mổ trâu ngày hôm đó, dao động khoảng 250.000-350.000 đồng/kg. Khoảng 2 kg thịt tươi sẽ làm được 1 kg thịt gác bếp. Tại cửa hàng của chị, sản phẩm thịt trâu gác bếp có giá 900.000 đồng/kg.

Sau vụ thịt trâu gác bếp của Hải Sapa TV, các bài đăng bán thịt trâu gác bếp trên mạng xã hội của chị xuất hiện những bình luận nghi ngờ về nguồn gốc nguyên liệu.

“Tuy nhiên, đến nay, sản phẩm thịt trâu gác bếp bên tôi vẫn bán được như trước. Tôi buôn bán nhỏ, chủ yếu ở các nhà trong bản hay người quen mua nên họ rất tin tưởng”, người bán này nói.

Chị cũng chia sẻ thêm ngoài thịt trâu gác bếp, chị còn bán thịt heo sấy, lạp sườn heo gác bếp làm từ ruột non và thịt heo, rượu táo mèo... Các sản phẩm này cũng không bị ảnh hưởng.

Tương tự, theo chị Y.N., chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh thịt trâu gác bếp Tây Bắc với nhiều chi nhánh tại Hà Nội, Lai Châu và Sa Pa, hiện sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc vẫn được nhiều khách quen tin tưởng và lựa chọn.

Tuy nhiên, sau vụ việc liên quan đến Hải Sapa TV, khi cửa hàng đăng bài giới thiệu sản phẩm trên các hội nhóm chuyên mua bán thịt trâu Tây Bắc, chị bắt đầu nhận được nhiều bình luận hoài nghi về nguồn gốc và chất lượng thịt.

Thậm chí, không ít bình luận nghi ngờ, tiêu cực xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng, khiến những cơ sở kinh doanh thịt trâu gác bếp Tây Bắc nói chung như chị chịu ảnh hưởng.

Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), chỉ cần nhập từ khóa "thịt trâu gác bếp", người mua có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt sản phẩm này với đa dạng thương hiệu, mức giá. Trong đó, nhiều gian hàng đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt bán. Giá bán 1 kg thịt trâu gác bếp trải rộng từ 480.000 đồng đến gần 1 triệu đồng, phổ biến trong khoảng 600.000-900.000 đồng. Có cửa hàng bán với giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg với cam kết "hàng trâu chuẩn loại 1, phát hiện thịt giả hoặc pha trộn hoàn tiền 100%". Các sản phẩm thịt trâu gác bếp cũng được bán theo combo với thịt heo. Chẳng hạn, một combo 500 gr thịt trâu và 500 gr thịt heo gác bếp, kèm chẩm chéo, có giá dao động từ 475.000 đồng đến 979.000 đồng. Còn trong các hội nhóm mua bán thịt trâu gác bếp trên mạng xã hội, giá sản phẩm cũng không khác biệt, thông thường dao động 650.000 đồng đến 900.000 đồng/kg, kèm theo chẩm chéo cho người mua.