'Hoa mắt' tìm mua thịt trâu gác bếp Tây Bắc trên chợ mạng

Trên sàn thương mại điện tử cũng như các chợ mạng, sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc được bày bán nhộn nhịp với đủ mức giá, đắt nhất lên tới cả triệu đồng/kg.

Dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, chị Nhật Ánh (phường An Khánh, TP.HCM) đã mua thịt trâu gác bếp Sơn La với giá 900.000 đồng/kg từ một người quen. Chị cho biết từng dùng thử thịt được bán trên mạng và nhận thấy sự khác biệt khá rõ giữa 2 nơi.

"Thịt trâu gác bếp mua của người quen, tôi thấy miếng thịt mềm, ẩm hơn. Có lần mẹ chồng tôi mua trên mạng, tôi ăn thử mà thấy rất khô. Thật sự, tôi không rành để phân biệt, nhưng với những món làm thủ công như thịt trâu gác bếp, tôi vẫn ưu tiên mua từ người quen cho yên tâm", chị Ánh cho hay.

Giá tiền triệu vẫn có khách mua

Với kinh nghiệm 12 năm làm thủ công và phân phối sản phẩm thịt trâu gác bếp trên thị trường, chị Y.N., chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh thịt trâu gác bếp Tây Bắc với nhiều chi nhánh tại Hà Nội, Lai Châu và Sa Pa, cho biết thịt trâu Tây Bắc chuẩn phải có vị ngọt tự nhiên, khi ăn vẫn cảm nhận được độ tươi của thịt và sau quá trình hun khói, thịt giữ được độ mềm cùng độ ẩm nhất định. Trong khi đó, thịt trâu đông lạnh khi chế biến thành thịt gác bếp thường không có vị ngọt đặc trưng và dễ bị "khô như que củi".

Hiện, cửa hàng chị đang bán thịt trâu gác bếp Tây Bắc với giá khoảng 850.000 đồng/kg, kèm gia vị chẩm chéo; riêng thịt loại 1 có giá lên tới 900.000 đồng/kg.

Chị Y.N. cho biết khoảng 3 kg thịt trâu tươi mới làm ra thành phẩm 1 kg thịt trâu gác bếp. Trên thị trường, giá thịt trâu tươi Việt Nam đang được cửa hàng nhập vào với giá 250.000-280.000 đồng/kg.

Trong khi đó, theo ghi nhận, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu Ấn Độ được bày bán trên thị trường với giá "mềm" hơn nhiều. Tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, sản phẩm thịt trâu cắt khúc mã 11 đông lạnh hiện có giá 165.000 đồng/kg, còn loại thịt trâu vụn mã 66 đông lạnh được bán với giá 129.000 đồng/kg.

Hay tại các đơn vị chuyên bỏ sỉ thịt trâu nhập từ Ấn Độ, mức giá cũng chỉ dao động 90.000-128.000 đồng/kg tùy vào phần thịt, cùng quy cách đóng gói 18-25 kg/thùng.

Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), chỉ cần nhập từ khóa "thịt trâu gác bếp", người mua có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt sản phẩm này với đa dạng thương hiệu, mức giá. Trong đó, nhiều gian hàng đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt bán.

Hàng loạt sản phẩm thịt trâu gác bếp đa dạng thương hiệu và giá cả trên sàn TMĐT.

Giá bán 1 kg thịt trâu gác bếp trải rộng từ 480.000 đồng đến gần 1 triệu đồng, phổ biến trong khoảng 600.000-900.000 đồng. Có cửa hàng bán với giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg với cam kết "hàng trâu chuẩn loại 1, phát hiện thịt giả hoặc pha trộn hoàn tiền 100%".

Các sản phẩm thịt trâu gác bếp cũng được bán theo combo với thịt heo. Chẳng hạn, một combo 500 gr thịt trâu và 500 gr thịt heo gác bếp, kèm chẩm chéo, có giá dao động từ 475.000 đồng đến 979.000 đồng.

Còn trong các hội nhóm mua bán thịt trâu gác bếp trên mạng xã hội, giá sản phẩm cũng không khác biệt, thông thường dao động 650.000 đồng đến 900.000 đồng/kg, kèm theo chẩm chéo cho người mua.

Chị Y.N. cho biết hiện tại, sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc của cửa hàng vẫn được nhiều khách quen tin tưởng và lựa chọn.

Tuy nhiên, sau vụ việc liên quan đến Hải Sapa TV, khi cửa hàng đăng bài giới thiệu sản phẩm trên các hội nhóm chuyên mua bán thịt trâu Tây Bắc, chị bắt đầu nhận được nhiều bình luận hoài nghi về nguồn gốc và chất lượng thịt. Thậm chí, không ít bình luận thiếu chuẩn mực xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng, khiến những cơ sở kinh doanh thịt trâu gác bếp Tây Bắc nói chung như chị chịu ảnh hưởng.

Nhiều vụ "phù phép" thịt trâu Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Tây Bắc

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV, cùng một số cá nhân và tổ chức có liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hải đã chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất. Nguyên liệu được doanh nghiệp này nhập khẩu là thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ.

Sau đó, sản phẩm được Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội dưới tên gọi thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, đồng thời in logo Hải Sapa TV để đưa ra thị trường.

Một trong những sản phẩm chủ lực của Hải Sapa TV là thịt trâu sấy được giới thiệu là thịt trâu gác bếp Tây Bắc. Ảnh: Facebook.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2022-2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm thịt trâu sấy từ Công ty Hoàng Nam với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng để kinh doanh.

Diễn biến này thu hút sự chú ý bởi trước khi bị khởi tố, Hải Sapa TV là một trong những nhà sáng tạo nội dung và người bán hàng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, sở hữu hàng triệu người theo dõi cùng hệ sinh thái kinh doanh trải rộng từ đặc sản, nhà hàng đến bất động sản.

Trước đó, các sản phẩm từ thịt trâu Ấn Độ cũng bị "hô biến", gắn mác thành thịt bò khô và được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công An, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả quy mô lớn. Đường dây do Lê Văn Tình (sinh năm 1981), Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods, địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, chủ mưu, cầm đầu.

Tại Công ty Trần Lê Foods, lực lượng công an phát hiện, thu giữ khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu đang được chế biến; hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi là khô trâu giả khô bò; gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thịt khô.

Kết quả giám định tại Viện Công nghệ tiên tiến - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định hơn 1,6 tấn thịt khô là thịt trâu được Lê Văn Tình sử dụng để sản xuất, chế biến thành sản phẩm khô bò. Số hàng hóa này có tổng trị giá gần 528 triệu đồng, tính theo bảng báo giá do Tình bán ra thị trường.

Đáng chú ý, sản phẩm thịt sấy khô mà công ty này sản xuất chủ yếu từ thịt trâu, sau đó chế biến, đóng gói và tiêu thụ dưới tên gọi khô bò. Việc sử dụng tên thịt sấy khô được xác định nhằm che giấu nguồn gốc nguyên liệu từ thịt trâu.

Từ ngày 27/5/2025 đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, công ty đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ của một doanh nghiệp tại TP.HCM, với tổng số tiền gần 17,7 tỷ đồng .

Từ số nguyên liệu trên, Tình tổ chức sản xuất, chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả "thịt khô bò", với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng .

Công ty này còn thường xuyên bán khô bò cho Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1989), ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa và một số cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh, thành. Sau khi mua hàng, Thúy tổ chức livestream quảng cáo, bán cho nhiều khách hàng thông qua các sàn TMĐT.