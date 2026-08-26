Hé lộ các khách hàng lớn chuyên mua thịt trâu Ấn Độ

Khi lượng thịt trâu trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu, các hàng quán, bếp ăn tìm đến sản phẩm thịt trâu Ấn Độ để chế biến nhiều món ăn phục vụ khách hàng.

Việc nhập khẩu lượng lớn thịt trâu Ấn Độ thời gian qua diễn ra trong bối cảnh tổng đàn trâu trên cả nước sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, các sản phẩm này được các hộ kinh doanh quán ăn, nhà hàng đặc biệt ưa chuộng.

Mỗi ngày giao hàng trăm đơn hàng thịt trâu Ấn Độ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của tỉnh Tuyên Quang cho thấy tổng đàn trâu tại địa phương ở mức 201.142 con, giảm đến 22.045 con so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số đàn trâu cũng có xu hướng giảm do đồng cỏ bị thu hẹp nhiều, trâu không còn được chăn thả tự nhiên.

Bên cạnh đó, giá trâu liên tục bị giảm mạnh, nuôi trâu không hiệu quả, mức tiêu thụ tại thị trường giảm khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ trâu sinh sản tự nhiên giảm dẫn đến thiếu hụt nguồn giống, không đủ để bù đắp số lượng trâu bị khai thác làm thực phẩm dẫn đến đàn trâu bị sụt giảm.

Trong khi đàn trâu trong nước liên tục giảm sút, sức mua thịt trâu lại liên tục tăng cao đã tạo ra nhiều dư địa để Ấn Độ xuất khẩu một lượng lớn sản phẩm này qua Việt Nam.

Đáng chú ý, hiện nay trên thị trường, các cơ sở chế biến thực phẩm và khách sỉ tìm đến mua các loại thịt trâu có nguồn gốc từ Ấn Độ lại cao hơn hẳn so với khách lẻ.

Đơn cử, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu cho biết giá trâu Ấn Độ về Việt Nam có giá thậm chí rẻ hơn giá thịt bò sỉ trong nước, rơi vào khoảng 90.000-190.000 đồng/kg, tùy mã hàng. Với mức giá phải chăng, bếp ăn và hàng quán thường là các đơn vị chọn nhập mặt hàng này để chế biến một số món ăn.

Hay khi liên hệ với một doanh nghiệp chuyên bán sỉ các loại thịt trâu, bò, gà tại TP.HCM, nhân viên cho hay đơn vị này hiện có các mã hàng thịt trâu Ấn Độ đông lạnh như nạm, bắp, dẻ sườn, thăn..., được đóng theo quy cách khoảng 20 kg/phần và kèm theo đầy đủ các giấy tờ chứng nhận xuất xứ.

Sản phẩm nạm cổ trâu có xuất xứ Ấn Độ. Ảnh: V.Y.F.

Liên quan đến khả năng cung cấp, doanh nghiệp này nói thêm kho lạnh hiện tại có sức chứa lên tới 200 tấn và nguồn hàng được duy trì thường xuyên để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn cũng như hộ kinh doanh. Với sức tiêu thụ tăng cao như hiện nay, mỗi ngày kho có thể xuất 300-500 đơn hàng cho khách sỉ và các hàng quán.

Trong trường hợp khách hàng mới kinh doanh và chưa có nhu cầu nhập số lượng lớn, doanh nghiệp có thể hỗ trợ tách hàng để khách mua thử trước. Với một số mặt hàng như nạm cổ, gân, dẻ sườn hoặc các mã thịt trâu chủ lực, khách có thể lấy thử khoảng 1-2 kg để kiểm tra chất lượng trước khi quyết định nhập nguyên thùng.

Theo doanh nghiệp, giá hàng lấy thử sẽ nhỉnh hơn một chút so với giá nhập nguyên thùng, song mức chênh lệch không đáng kể. Khi khách chuyển sang lấy nguyên phần khoảng 20 kg, mức giá sẽ tốt hơn và có thể tiết kiệm khoảng 200.000-300.000 đồng, tùy từng mặt hàng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định thịt trâu nhập khẩu chủ yếu không được tiêu thụ tại các chợ truyền thống mà được đưa đến các kênh tiêu thụ như quán ăn, nhà hàng, quán phở và các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Theo ông, một phần nguyên nhân đến từ thói quen tiêu thụ thịt bò của người Việt. Vì vậy trên thực tế, dù nguyên liệu thực tế là thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, tại các cơ sở kinh doanh, sản phẩm vẫn có thể được giới thiệu dưới tên các món thịt bò như "phở bò".

Riêng với sản phẩm thịt trâu gác bếp, vốn được xem là đặc sản của khu vực Tây Bắc, ông Đoán cho rằng có tình trạng lợi dụng danh tiếng của sản phẩm để đưa thịt trâu nhập khẩu từ nước ngoài vào chế biến và bán dưới danh nghĩa đặc sản Việt Nam. Đây là vấn đề liên quan đến gian lận thương mại và có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của các sản phẩm truyền thống trong nước.

Đàn trâu tại Việt Nam hiện chủ yếu được nuôi ở các khu vực vùng sâu, vùng xa và miền núi, trong khi chăn nuôi bò phổ biến hơn trên cả nước. Do đó, quy mô đàn trâu trong nước vốn không lớn so với đàn bò. Ông nhận định về mặt dinh dưỡng, thịt trâu và thịt bò không có sự khác biệt quá lớn, nhưng người tiêu dùng thường khó phân biệt hai loại thịt này, tạo điều kiện cho việc đánh tráo thịt trâu thành thịt bò.

Cần có biện pháp kiểm soát sản lượng nhập khẩu

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng lý giải lượng thịt trâu nhập khẩu vào Việt Nam tăng trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, giá trâu, bò trong năm 2025 ở mức thấp khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng, do đó nhiều hộ đã thu hẹp quy mô hoặc giảm đàn. Điều này khiến nguồn cung thịt gia súc trong nước trở nên khan hiếm, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức cao.

Đáng nói, mặt hàng thịt trâu có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được đưa vào Việt Nam từ nhiều năm nay và khi nhu cầu tiêu thụ trong nước cao, lượng thịt trâu nhập khẩu cũng theo đó tăng lên để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Đoán cho rằng việc nhập thịt trâu Ấn Độ giúp bổ sung nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thị trường trong ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh nguồn cung thịt gia súc trong nước đang thiếu hụt. Nhưng nếu tình trạng nhập khẩu ồ ạt kéo dài, tình hình này có thể gây bất lợi cho người chăn nuôi trong nước.

"Hiện nay, các loại gia súc ăn cỏ như bò, dê, cừu đều có giá thịt tăng khá cao do nhu cầu tiêu thụ lớn. Việc nhập khẩu giúp đáp ứng nhu cầu trước mắt, nhưng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến những người đang chăn nuôi gia súc lấy thịt", ông Đoán nói.

Về giải pháp kiểm soát nhập khẩu, ông nhấn mạnh trong bối cảnh nguồn cung thịt trong nước đang thiếu, nhập khẩu là hoạt động bình thường và cần thiết để cân đối thị trường, tránh tình trạng giá thịt tăng quá cao. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu cần được kiểm soát ở mức phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo ông, các cơ quan ban ngành cần có những quy định phù hợp, căn cứ vào nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam để tránh tình trạng nhập khẩu ồ ạt. Nếu nhập quá nhiều, những người nông dân đã chịu thiệt hại và thua lỗ trong những năm qua sẽ rất khó khăn để quay lại nghề.

Dưới góc độ của hiệp hội, việc kiểm soát lượng thịt trâu, bò nhập khẩu ở mức hợp lý không chỉ nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả trước mắt, mà còn tạo điều kiện để người chăn nuôi trong nước tiếp tục duy trì sinh kế và khôi phục đàn gia súc trong thời gian tới.

Đó là chưa kể tình trạng thịt trâu Ấn Độ "đột lốt" hàng Việt Nam. Đơn cử như vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV, về hành vi "Lừa dối khách hàng".

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định Hải đã chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất. Nguyên liệu được doanh nghiệp này nhập khẩu là thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ.

Sau đó, sản phẩm được Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội dưới tên gọi thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, đồng thời in logo Hải Sapa TV để đưa ra thị trường.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2022-2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm thịt trâu sấy từ Công ty Hoàng Nam với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng để kinh doanh.