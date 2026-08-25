Lý do Ấn Độ thành nguồn cung thịt trâu đông lạnh lớn nhất cho Việt Nam

Với lợi thế về nguồn cung dồi dào và giá cả cạnh tranh, Ấn Độ đã nhanh chóng trở thành thị trường cung cấp thịt trâu lớn cho các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong quý II/2026 đạt 271.100 tấn, trị giá hơn 810 triệu USD , tăng 14% về lượng và tăng 47% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ dẫn đầu về nguồn cung thịt cho Việt Nam

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam đạt 494.300 tấn, trị giá 1,46 tỷ USD , tăng 10% về lượng và tăng 36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân của toàn nhóm hàng này rơi vào gần 3 USD /kg, tương đương hơn 77.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Australia, Tây Ban Nha là 5 thị trường lớn nhất (tính theo trị giá) cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam, nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho nước ta, với 56.600 tấn, trị giá 254,27 triệu USD , tăng gần 41% về lượng và tăng 78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, trong 5 tháng đầu năm, Ấn Độ cũng đứng đầu danh sách thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam, chiếm 22,61% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu, với số lượng đạt 92.300 tấn (+33%), trị giá hơn 390 triệu USD (+63%).

Cũng trong khoảng thời gian này, các chủng loại thịt chủ yếu nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 38% về lượng và chiếm 13% về trị giá; thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 21% về lượng và chiếm 31% về trị giá; thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 15% về lượng và chiếm 11% về trị giá.

Ngoài ra, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của heo, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 16% về lượng và 7% về trị giá.

Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 6% về lượng và 13% về trị giá, trong khi các mặt hàng khác chiếm 5% về lượng và khoảng 2% về trị giá trong tổng nhập khẩu thịt.

Lý do thịt trâu Ấn Độ có giá rẻ

Hiện tại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu loại thịt trâu đến từ Ấn Độ. Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc thịt trâu Ấn Độ ngày càng chiếm ưu thế tại thị trường Việt Nam do giá thành thấp giúp mặt hàng này dễ dàng cạnh tranh trên thị trường. Song song đó, nguồn cung trong nước liên tục suy giảm do diện tích chăn thả trâu bị thu hẹp và nhu cầu sử dụng trâu làm sức kéo ngày càng ít.

Với tình hình nguồn cung nội địa suy giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt trâu, bò vẫn ở mức cao đã tạo dư địa cho các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt từ Ấn Độ.

Theo các báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Ấn Độ trở thành một trong những nước xuất khẩu thịt trâu lớn nhất thế giới nhờ lợi thế về nguồn cung, chi phí và hệ thống chế biến.

Ngành thịt trâu xuất khẩu của Ấn Độ không dựa trên một giống trâu chuyên biệt mà chủ yếu tận dụng nguồn trâu được nuôi cho ngành sữa. Những con trâu cái đã giảm hoặc hết khả năng cho sữa thường được đưa vào ngành thịt. Trong số các giống trâu phổ biến tại Ấn Độ, Murrah là một trong những giống quan trọng nhất của ngành chăn nuôi sữa và qua đó cũng trở thành nguồn cung cho ngành thịt trâu.

Bên cạnh nguồn cung dồi dào, giá cả cạnh tranh là lợi thế quan trọng giúp thịt trâu Ấn Độ thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (OECD-FAO), giá xuất khẩu bình quân thịt trâu của Ấn Độ thấp hơn khoảng 1 USD /kg so với thịt bò xuất khẩu từ nhiều nước khác.

Mức giá thấp giúp sản phẩm này đặc biệt phù hợp với các thị trường thu nhập thấp và trung bình tại châu Á và Trung Đông, nơi người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên các loại thịt có giá phải chăng. Việt Nam cũng nằm trong nhóm những thị trường nhập khẩu thịt trâu đáng kể của Ấn Độ.

Ngoài ra, ngành công nghiệp chế biến thịt của Ấn Độ ngày càng phát triển, với nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các cơ sở giết mổ, chế biến và đóng gói phục vụ xuất khẩu. Điều này giúp quốc gia Nam Á thu gom nguồn trâu từ các hộ chăn nuôi, chế biến thành các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của từng thị trường và mở rộng mạng lưới xuất khẩu.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV, cùng một số cá nhân và tổ chức có liên quan. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ cho thấy Vũ Hoàng Hải đã tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu cá nhân. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định Hải đã chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất. Nguyên liệu được doanh nghiệp này nhập khẩu là thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ. Sau đó, sản phẩm được Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội dưới tên gọi thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, đồng thời in logo Hải Sapa TV để đưa ra thị trường.