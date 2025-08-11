Cận cảnh kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành trâu gác bếp

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ do Vũ Thị Hường (SN 1993, trú ở xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ) làm giám đốc.

Cơ quan công an phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; cùng một kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phá án. Bước đầu cơ quan xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi, lạp xưởng và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường.

Từ năm 2020 đến nay, Hường sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng .

Một số lô thịt trâu, lợn đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm thịt sấy bán cho người tiêu dùng.

Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường lập chi nhánh "ảo" có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, TP Hà Giang và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ "Đặc sản vùng cao" dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái, số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn.

Không chỉ phổ biến ở thành phố lớn, hàng giả còn lan rộng đến nông thôn qua nhiều hình thức như thương mại điện tử. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ bao bì, nhãn mác đến chất lượng.

