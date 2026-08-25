Lộ doanh số thịt trâu gác bếp của Hải Sapa TV trên sàn TMĐT

Thị trường thịt trâu gác bếp trên các sàn TMĐT vượt 117 tỷ đồng. Dù đã nghỉ bán hơn một năm qua, doanh số trên gian hàng Hải Sapa TV vẫn góp mặt trong Top 10.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thị trường thịt trâu gác bếp trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam ghi nhận quy mô hơn 117 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến hết tháng 7/2026.

Cụ thể, tổng doanh số ngành hàng đạt 117,4 tỷ đồng , tương ứng khoảng 476.100 lượt bán từ 594 gian hàng.

Đáng chú ý, thị trường có mức độ tập trung rất cao khi phần lớn doanh số đến từ TikTok Shop. Nền tảng này ghi nhận 101,1 tỷ đồng , tương đương khoảng 86,1% tổng doanh số ngành hàng.

Shopee đứng thứ hai với 15,9 tỷ đồng , chiếm 13,6% thị phần. Trong khi đó, doanh số trên Lazada chỉ đạt khoảng 431,1 triệu đồng, tương đương 0,37%. Tiki gần như không đáng kể.

Như vậy, cứ 100 đồng người tiêu dùng chi cho thịt trâu gác bếp trên các sàn thương mại điện tử trong giai đoạn này thì khoảng 86 đồng được giao dịch qua TikTok Shop.

Sẵn sàng chi tiền triệu cho thịt trâu gác bếp

TikTok Shop đang trở thành kênh phân phối đặc biệt quan trọng đối với thịt trâu gác bếp.

Thực tế, TikTok Shop hưởng lợi lớn từ đặc thù của ngành hàng này. Thịt trâu gác bếp là sản phẩm đặc sản, có yếu tố trải nghiệm về hình ảnh, cách ăn và hương vị, do đó phù hợp với video ngắn, livestream bán hàng và hình thức tiếp thị liên kết (affiliate).

Xét theo mức giá, nhóm sản phẩm từ 750.000 đến 1 triệu đồng là phân khúc mang về doanh số lớn nhất, đạt khoảng 21,9 tỷ đồng . Đây cũng là khoảng giá phổ biến của các sản phẩm thịt trâu gác bếp đóng gói quy cách 1 kg.

Các phân khúc tầm trung cũng ghi nhận doanh số đáng kể. Nhóm sản phẩm có giá 500.000-750.000 đồng đạt 17,4 tỷ đồng , trong khi phân khúc 350.000-500.000 đồng đạt 15,4 tỷ đồng .

Ở nhóm thấp hơn, các sản phẩm giá 200.000-350.000 đồng đạt doanh số 14,1 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nhu cầu không chỉ tập trung ở những sản phẩm có giá trị cao. Phân khúc 150.000-200.000 đồng mang về 11,7 tỷ đồng , còn nhóm 100.000-150.000 đồng đạt 7,3 tỷ đồng .

Đây là những mức giá phù hợp với các túi nhỏ, combo dùng thử hoặc sản phẩm dạng vụn, thịt trâu sấy mềm. Ngược lại, nhóm sản phẩm dưới 100.000 đồng và trên 1,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng thấp hơn đáng kể.

Cơ cấu này cho thấy thị trường đang hình thành nhiều lựa chọn theo nhu cầu và khả năng chi trả, từ các gói nhỏ để dùng thử đến sản phẩm 1 kg dành cho nhu cầu mua làm quà hoặc sử dụng trong gia đình.

Top gian hàng bán chạy có mặt Hải Sapa TV

Không chỉ tập trung về nền tảng, doanh số thịt trâu gác bếp còn tập trung đáng kể vào một nhóm nhà bán hàng và thương hiệu.

Theo Metric, 20 thương hiệu dẫn đầu đang nắm một nửa tổng doanh số toàn thị trường. Điều này cho thấy uy tín của thương hiệu, nhà bán hàng và khả năng xây dựng tệp khách hàng có ảnh hưởng lớn tới quyết định mua sản phẩm đặc sản trên môi trường trực tuyến.

Dẫn đầu thị trường là gian hàng Lâm A Tuyến với doanh số 18 tỷ đồng . Đứng thứ hai là Tân Loan Foods, đạt 15,2 tỷ đồng , tiếp đến Trinhbepkhoi với 10,7 tỷ đồng .

10 GIAN HÀNG BÁN THỊT TRÂU GÁC BẾP ĐẮT KHÁCH NHẤT Nguồn: Metric.vn Lâm A Tuyến Tân Loan Foods Trinhbepkhoi Huho Tru Huyền Tày Mường Then Trinh Lan Nùng Sapa TV 18.000 15.200 10.700 3.500 1.900 1.100 1.100 873 841 809 Lâm A Tuyến Doanh số 18.000 Tân Loan Foods Doanh số 15.200 Trinhbepkhoi Doanh số 10.700 Huho Doanh số 3.500 Tru Doanh số 1.900 Huyền Tày Doanh số 1.100 Mường Then Doanh số 1.100 Trinh Doanh số 873 Lan Nùng Doanh số 841 Sapa TV Doanh số 809 Đơn vị: triệu đồng.

Riêng 3 thương hiệu dẫn đầu đã đạt tổng doanh số gần 44 tỷ đồng , tương đương hơn 1/3 quy mô toàn thị trường. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại tương đối lớn, cho thấy thị trường đặc sản này không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi khả năng tạo nhận diện, xây dựng thương hiệu và kéo đơn hàng trên các nền tảng.

Đáng chú ý, danh sách còn có gian hàng của Sapa TV với doanh số khoảng 809,7 triệu đồng, xếp vị trí thứ 10 trong nhóm thương hiệu bán mặt hàng thịt trâu gác bếp chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử.

Thực tế, kể từ giữa năm 2025, sản phẩm thịt trâu gác bếp đã được Sapa TV gỡ khỏi gian hàng trên các sàn TMĐT. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố nhiều vụ án buôn bán hàng giả là thực phẩm vào thời điểm đó.

Sapa TV là gian hàng của Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV. Đây là YouTuber, TikToker nổi tiếng chuyên ẩm thực, các món ăn địa phương, đặc sản vùng cao và cuộc sống thường ngày của người dân Tây Bắc.

Vũ Hoàng Hải (hay gọi là Hải Sapa TV) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hải Sapa TV về hành vi "Lừa dối khách hàng".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ cho thấy Vũ Hoàng Hải đã tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu cá nhân.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định Hải đã chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất. Nguyên liệu được doanh nghiệp này nhập khẩu là thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ.

Sau đó, sản phẩm được Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội dưới tên gọi thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, đồng thời in logo Hải Sapa TV để đưa ra thị trường.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2022-2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm thịt trâu sấy từ Công ty Hoàng Nam với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng để kinh doanh.