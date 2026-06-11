Đối tác của Apple, Nvidia đầu tư 1 GW điện tái tạo tại Việt Nam

Foxconn, đối tác sản xuất của Apple và Nvidia, sẽ cùng Brookfield phát triển tới 1 GW điện tái tạo tại Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất.

Foxconn hiện là một trong những nhà sản xuất điện tử lớn nhất tại Việt Nam, là đối tác của Apple và Nvidia. Ảnh: Reuters.

Theo DealStreetAsia, Brookfield Asset Management và Tập đoàn Hon Hai Technology Group (Foxconn) vừa công bố thỏa thuận hợp tác đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu điện xanh từ các nhà sản xuất công nghệ ngày càng gia tăng.

Theo thông báo chung của hai doanh nghiệp, các bên dự kiến phát triển tới 1 GW công suất điện gió, điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) quy mô lớn. Nguồn điện này sẽ phục vụ hoạt động sản xuất của Foxconn cũng như các đối tác trong chuỗi cung ứng của tập đoàn tại Việt Nam.

Dự án sẽ được triển khai trên cơ sở các hợp đồng mua bán điện dài hạn. Brookfield và Foxconn đồng thời cùng tham gia đầu tư và quản lý tài sản của các dự án mục tiêu. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

Khoản đầu tư của Brookfield sẽ được thực hiện thông qua Catalytic Transition Fund, quỹ đầu tư dành cho các thị trường mới nổi với nguồn vốn nền tảng 1 tỷ USD từ ALTERRA - quỹ đầu tư được hậu thuẫn bởi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Catalytic Transition Fund tập trung vào các dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tại các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, quỹ này đã đầu tư vào dự án điện gió công suất 100 MW tại miền Trung Việt Nam và thực hiện thương vụ mua lại nhà phát triển năng lượng sạch Alba Renewables có trụ sở tại Singapore.

Ngoài Foxconn, Brookfield cũng đang hợp tác với Solarvest Holdings của Malaysia để phát triển các dự án điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Ông Daniel Cheng, Giám đốc Năng lượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brookfield, cho rằng thỏa thuận với Foxconn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp đối với nguồn điện tái tạo tại Việt Nam.

Theo vị lãnh đạo này, các chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á đang tạo thêm động lực cho các dự án năng lượng tái tạo và hoạt động đầu tư của quỹ trong thời gian qua.

Trong khi đó, ông James Tu, Giám đốc đầu tư của Foxconn, cho biết việc hợp tác với Brookfield sẽ giúp tập đoàn đảm bảo nguồn cung điện ổn định với chi phí hợp lý để phục vụ chiến lược tăng trưởng tại khu vực.

Foxconn hiện là một trong những nhà sản xuất điện tử lớn nhất tại Việt Nam với nhiều cơ sở sản xuất ở Bắc Ninh và Quảng Ninh. Tập đoàn gần đây liên tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch tham gia các lĩnh vực mới như máy bay không người lái (drone) và robot công nghiệp bên cạnh mảng điện tử tiêu dùng truyền thống.

Việc mở rộng công suất sản xuất được dự báo kéo theo nhu cầu lớn hơn về điện năng và nước, cũng như các hạ tầng môi trường đi kèm như hệ thống xử lý nước thải.

Động thái của Foxconn diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu đang gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng các cam kết giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng, đồng thời bảo đảm nguồn điện ổn định cho các cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á.