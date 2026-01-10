CEO Apple bị giảm thu nhập

Gói thù lao 2025 của CEO Apple Tim Cook giảm nhẹ, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới.

Gói thù lao 2025 của CEO Apple Tim Cook giảm từ 74,6 triệu USD xuống 74,3 triệu USD. Ảnh: Bloomberg.

Giữa những thông tin cho rằng Apple có thể sớm chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất, CEO Tim Cook vẫn nhận tổng thù lao trị giá 74,3 triệu USD năm 2025. Tuy vậy, mức thù lao này đã giảm so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024, theo Bloomberg.

Thông tin này được Apple công bố trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào chiều ngày 8/1.

Gói thù lao của Tim Cook bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD (không thay đổi so với năm trước), 57,5 triệu USD tiền thưởng cổ phiếu, 12 triệu USD tiền thưởng khuyến khích không quy đổi ra cổ phiếu và 1,7 triệu USD các khoản đãi ngộ khác, chủ yếu dành cho chi phí an ninh và sử dụng máy bay riêng.

Trước đó, tờ The New York Times cho biết vị CEO 65 tuổi đã nói với HĐQT Apple rằng ông muốn giảm khối lượng công việc và công ty nhiều khả năng chuyển ông sang vai trò Chủ tịch HĐQT nếu ông quyết định nghỉ hưu.

Hiện, Phó chủ tịch cấp cao John Ternus là ứng viên kế nhiệm tiềm năng, dù vẫn còn một số lãnh đạo khác trong nội bộ Apple được nhắc đến. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Apple dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tới.

Tương lai của Tim Cook tại Apple không được đề cập trực tiếp trong hồ sơ nộp SEC. Tuy nhiên, văn bản này cho biết HĐQT thường xuyên thảo luận về kế hoạch kế nhiệm và ông Cook sẽ đủ điều kiện nhận gói hưu trí nâng cao nếu rời vị trí.

Hồ sơ cũng nêu rõ các khoản cổ phiếu thưởng chưa phân bổ của vị CEO, bao gồm điều khoản được hưởng khi nghỉ hưu, đã được Ủy ban Nhân sự và Thù lao phê duyệt nhằm ghi nhận sự đóng góp đặc biệt đến từ các quyết định lãnh đạo của ông đối với tăng trưởng dài hạn và thành công của Apple. Đồng thời, yếu tố này cũng tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao lãnh đạo trở nên thận trọng và phù hợp hơn.

Theo định nghĩa của Apple, "nghỉ hưu" là chấm dứt công việc sau khi đủ 60 tuổi và hoàn thành ít nhất 10 năm làm việc tại công ty. CEO Tim Cook hiện đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

Cách đây 2 năm, Tim Cook từng hứng chịu nhiều chỉ trích khi liên tiếp nhận các gói thù lao gần chạm mốc 100 triệu USD . Đến tháng 1/2023, lãnh đạo Apple đã có động thái hiếm thấy khi tự nguyện chấp nhận giảm lương, chủ yếu xuất phát từ đề xuất của chính ông Cook.

Năm ngoái, một số lãnh đạo cấp cao khác của Apple cũng nhận các gói thù lao khoảng 27 triệu USD , trong số đó có COO mới Sabih Khan và Tổng cố vấn pháp lý sắp rời nhiệm sở Kate Adams.