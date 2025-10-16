CEO Apple Tim Cook bất ngờ livestream bán iPhone trên Douyin

CEO Tim Cook xuất hiện trong buổi livestream trên Douyin của cửa hàng Apple, công bố iPhone Air sẽ mở đặt trước tại Trung Quốc vào ngày 17/10 và chính thức mở bán từ ngày 22/10.

CEO Apple Tim Cook xuất hiện trên Douyin để quảng bá cho mẫu iPhone Air. Ảnh: Weibo.

Đây là lần đầu tiên CEO Apple Tim Cook xuất hiện trực tiếp trên livestream của Douyin (ứng dụng TikTok phiên bản Trung Quốc) từ khi cửa hàng Apple chính thức gia nhập Douyin Mall vào tháng 8, theo Global Times.

Trên trang web của Apple tại Trung Quốc, iPhone Air sẽ chính thức mở đặt trước vào lúc 9h sáng ngày 17/10 và bắt đầu giao hàng vào ngày 22/10 - muộn khoảng một tháng so với các thị trường khác trên thế giới.

Điều này liên quan đến những hạn chế đối với quy định về công nghệ eSIM trên mẫu điện thoại này. Giá khởi điểm của iPhone Air tại thị trường này là 7.999 nhân dân tệ (tương đương 1.122 USD ).

Là mẫu iPhone đầu tiên chỉ sử dụng eSIM, iPhone Air phụ thuộc vào dịch vụ eSIM do China Mobile, China Telecom và China Unicom cung cấp tại Trung Quốc.

Apple lưu ý rằng người dùng có thể liên hệ với nhà mạng để biết thêm chi tiết về cách kích hoạt, cũng như điều khoản dịch vụ. Thiết kế loại bỏ khe sim vật lý không chỉ giúp máy mỏng hơn mà còn được xem là bước đi quan trọng, nhằm thúc đẩy các sản phẩm eSIM tại Trung Quốc.

Ngày 13/10, China Unicom thông báo trên tài khoản WeChat chính thức rằng hãng đã được cấp phép triển khai chương trình thí điểm thương mại dịch vụ eSIM di động, đồng thời mở kênh đăng ký trực tuyến trên toàn quốc.

Cùng ngày, China Mobile cũng cho biết đã nhận được giấy phép khởi động chương trình thí điểm eSIM riêng, cho phép người dùng đến các trung tâm dịch vụ địa phương để kích hoạt eSIM.

CEO Apple Tim Cook đã đến Thượng Hải (Trung Quốc) và dừng chân tại triển lãm kỷ niệm 10 năm thương hiệu THE MONSTERS của Pop Mart.

Tại triển lãm, nhà sáng lập Pop Mart Wang Ning và nghệ sĩ Kasing Lung - tác giả của nhân vật Labubu - đã có cuộc gặp gỡ thân mật với Tim Cook khi cùng tham quan các bản phác thảo gốc Labubu và nhiều sản phẩm khác.

Trong những năm gần đây, Tim Cook từng nhiều lần đến Trung Quốc, thể hiện tầm quan trọng của thị trường tỷ dân đối với Apple.

Năm 2024, ông đã 3 lần đến Trung Quốc. Trong khi đó, chuyến đi lần này đánh dấu lần quay lại thứ 2 của ông trong năm 2025.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 3 năm nay, ông khẳng định Apple sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Trung Quốc trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ sự phát triển cho nền kinh tế Trung Quốc.