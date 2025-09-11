Apple ra mắt iPhone 17 series, iPhone Air, nâng cấp cho Watch, AirPods

Tại sự kiện quan trọng nhất năm, Apple đã ra mắt bộ tứ iPhone mới cùng các nâng cấp đột phá trên Apple Watch và AirPods Pro.

Bên cạnh 3 mẫu iPhone 17 series, Apple còn ghi dấu ấn với iPhone Air siêu mỏng. Các tính năng mới trên Apple Watch và AirPods Pro cũng hứa hẹn tái định nghĩa hoàn toàn trải nghiệm người dùng.

iPhone 17 series, iPhone Air: Khi sức mạnh và vẻ đẹp đạt đến đỉnh cao

Apple đã thực hiện một bước nhảy vọt với iPhone 17 tiêu chuẩn. Lần đầu tiên, màn hình ProMotion 120 Hz mượt mà được trang bị trên phiên bản này, kết hợp tấm nền Super Retina XDR 6.3 inch có độ sáng ngoài trời đến 3.000 nits. “Trái tim” của máy là chip A19 mạnh mẽ, tối ưu hóa cho các tác vụ AI và hiệu năng đồ họa cao.

Apple ra mắt bộ tứ iPhone thế hệ mới với nhiều nâng cấp ấn tượng cả về ngoại hình lẫn hiệu năng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là hệ thống camera trước Center Stage hoàn toàn mới, cho phép người dùng chụp selfie ngang mà không cần xoay điện thoại nhờ khả năng tự động căn chỉnh khung hình của AI. Cùng với đó, camera sau được nâng cấp lên hệ thống Fusion 48 MP cho cả ống kính chính và siêu rộng, mang lại chi tiết hình ảnh vượt trội.

iPhone Air gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng 5,6 mm, kết hợp khung titan cấp 5 chuẩn hàng không vũ trụ và kính Ceramic Shield 2 bền bỉ gấp 3 lần. Dù mỏng nhẹ, thiết bị vẫn tích hợp hiệu năng mạnh mẽ từ chip A19 Pro và hệ thống camera Fusion 48 MP, đảm bảo hiệu năng cao và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

iPhone 17 series có 2 phiên bản bộ nhớ là 256 GB, 512 GB, trong khi iPhone Air có 3 phiên bản bộ nhớ gồm 256 GB, 512 GB và 1 TB.

Với thiết kế “unibody” nhôm nguyên khối và hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu tiên xuất hiện, iPhone 17 Pro duy trì hiệu năng cao tốt hơn 40% so với thế hệ trước. Điều này giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt, cho phép người dùng dựng phim 4K và chơi game cấu hình tối đa trong thời gian dài.

Người dùng có thể đặt hàng trước các mẫu iPhone mới tại Thế Giới Di Động từ 19h ngày 12/9.

Hệ thống camera của iPhone 17 Pro/Pro Max được nâng cấp toàn diện với 3 ống kính sau đều là cảm biến Fusion 48 MP và ống kính Telephoto thế hệ mới có khả năng zoom quang học 8x. Khả năng quay video ProRes RAW và tính năng Genlock đồng bộ hóa nhiều máy quay. Pin iPhone 17 Pro Max đạt 39 giờ phát video liên tục.

iPhone 17 Pro có các tùy chọn dung lượng gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB, trong khi iPhone 17 Pro Max có thêm phiên bản bộ nhớ trong tới 2 TB.

Apple Watch series 11, SE 3, Ultra 3: Vệ sĩ sức khỏe thông minh

Thế hệ Apple Watch mới mang đến những nâng cấp toàn diện, tập trung sâu hơn vào sức khỏe và độ bền.

Apple Watch series 11 sở hữu thiết kế mỏng hơn, được phủ gốm ceramic giúp bền bỉ gấp 2 lần. Tính năng đột phá là khả năng cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp, cùng thời lượng pin được nâng cấp lên 24 giờ.

Apple Watch Ultra 3 được trang bị kết nối vệ tinh, cho phép gửi tin nhắn và SOS khẩn cấp mà không cần sóng di động. Với màn hình lớn nhất, sáng nhất cùng thời lượng pin 42 giờ, đây được xem là công cụ lý tưởng cho các nhà thám hiểm và vận động viên.

Apple Watch SE 3 lần đầu tiên được trang bị màn hình Always-On và chip S10 mạnh mẽ. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh hơn gấp 2 lần, mang đến những trải nghiệm cao cấp cho phân khúc phổ thông.

AirPods Pro 3: Cách mạng hóa trải nghiệm nghe với AI và chống ồn

AirPods Pro 3 không chỉ là bản nâng cấp, mà được coi như một cuộc cách mạng. Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) thế hệ mới mang lại hiệu quả gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm, loại bỏ gần như mọi tạp âm từ môi trường xung quanh.

Điểm nhấn của AirPods Pro 3 là việc tích hợp 3 nâng cấp quan trọng gồm tính năng Live Translation được hỗ trợ bởi Apple Intelligence, cảm biến đo nhịp tim và thời lượng pin 8 giờ. Những cải tiến này biến AirPods Pro 3 thành công cụ hỗ trợ giao tiếp, theo dõi luyện tập và giải trí hiệu quả.