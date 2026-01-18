Apple chọn lối đi riêng

Trong khi Google và OpenAI lao vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo với những khoản đầu tư khổng lồ, Apple nắm quyền quyết định ai được tiếp cận với người dùng hơn 2,3 tỷ thiết bị của mình.

Thương vụ hợp tác giữa Apple và Google trở thành tâm điểm trong làng công nghệ. Ảnh: Reuters.

Tuần này, Apple và Google đã công bố thỏa thuận cho phép các mô hình Gemini được sử dụng để vận hành một phần các tính năng AI và nâng cấp trợ lý ảo Siri.

Nguồn tin của Financial Times cho biết thỏa thuận này sẽ được cấu trúc dưới hình thức hợp đồng dịch vụ điện toán đám mây, theo đó Apple có thể phải trả cho Google hàng tỷ USD trong các năm tới.

Liên minh mới này là một đòn giáng mạnh vào OpenAI, sau khi công ty của Sam Altman đã tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence từ năm 2024 với hy vọng tiếp cận kho người dùng khổng lồ của iPhone. Apple cho biết thỏa thuận với Google không ảnh hưởng đến việc tích hợp ChatGPT hiện có.

"Tôi nghĩ rằng việc tích hợp ChatGPT sẽ sớm thất bại... Việc sở hữu hai mô hình lớn, xét đến lợi thế kinh tế theo quy mô, sẽ không thực sự hợp lý đối với Apple", Gene Munster tại Deepwater Asset Management cho biết. Ông ước tính hợp đồng Gemini có thể đem về 5 tỷ USD cho Google.

Munster nói thêm rằng tham vọng của OpenAI trong việc xây dựng các sản phẩm AI có thể cạnh tranh với iPhone có thể đã ảnh hưởng đến quyết định liên minh với Google của Apple. "Khi Jony Ive (cựu nhà thiết kế hàng đầu của Apple - PV) được OpenAI thuê (để tạo ra một thiết bị phần cứng vào tháng 5 năm ngoái - PV), điều đó đã thay đổi cục diện", ông nói.

Giới phân tích nhận định việc duy trì song song nhiều mô hình ngôn ngữ lớn là không hiệu quả về chi phí, và Gemini - với lợi thế hạ tầng, khả năng mở rộng và kinh nghiệm vận hành ở quy mô toàn cầu - đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Thỏa thuận với Google là minh chứng cho cách tiếp cận thận trọng của Apple đối với chi tiêu cho AI. Bất chấp cam kết của CEO Tim Cook về việc tăng cường đầu tư cho AI, các báo cáo tài chính cho thấy chi phí cho hạ tầng vật chất của hãng chỉ duy trì ở mức 3% doanh thu trong suốt 5 năm qua.

Apple đã chi 12,7 tỷ USD cho bất động sản, nhà xưởng và thiết bị trong năm tài chính 2025, so với khoảng 90 tỷ USD mà Google dự kiến ​​chi trong cùng kỳ. Thực tế, kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, Google, Microsoft, Amazon và Meta đã cam kết chi hàng trăm tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu AI mới.

Còn với Apple, thay vì xây dựng các mô hình ngôn ngữ khổng lồ hay chạy đua mở rộng trung tâm dữ liệu, nhà sản xuất iPhone tiếp tục trung thành với chiến lược thuê ngoài hạ tầng và giữ vai trò "người gác cổng".

Với vị thế kiểm soát phần cứng, hệ điều hành và kho ứng dụng, Apple có khả năng quyết định công nghệ nào được tiếp cận người dùng cuối, tương tự cách hãng từng biến Google Search thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone để đổi lấy nguồn thu quảng cáo hàng tỷ USD mỗi năm.

Thay vì chạy đua AI với các đối thủ, Apple chọn đối tác tham gia vào hệ sinh thái sẵn có của mình. Ảnh: Reuters.

Song song đó, Apple vẫn âm thầm đầu tư vào các hướng đi mang tính phòng thủ. Hệ thống Private Cloud Compute được phát triển nhằm đảm bảo dữ liệu AI của người dùng được xử lý trong môi trường kiểm soát chặt chẽ, trong khi các mô hình AI thu nhỏ có thể chạy trực tiếp trên thiết bị được ưu tiên cho những tác vụ cụ thể như tóm tắt văn bản, chỉnh sửa ảnh hay gợi ý nội dung.

Cách tiếp cận này giúp Apple duy trì hình ảnh là công ty coi trọng quyền riêng tư, đồng thời tránh rủi ro từ "bong bóng AI".

Tuy nhiên, sự thận trọng cũng mang lại không ít áp lực. Một số tính năng AI do Apple tự phát triển bị đánh giá là chậm triển khai và kém ổn định so với đối thủ. Cùng lúc đó, tình trạng "chảy máu chất xám" ngày càng rõ rệt, khi các kỹ sư AI hàng đầu của "Táo khuyết" đã bị thu hút bởi những gói đãi ngộ khổng lồ từ Meta và các đối thủ khác.

Một cựu giám đốc điều hành của Apple nhìn nhận tập đoàn cần đáp ứng kỳ vọng của Phố Wall và khách hàng về việc ứng dụng AI nhiều hơn. Người này cũng nói thêm rằng thương vụ với Google là một hệ quả tất yếu của quyết định không đầu tư lớn vào AI của Apple như các đối thủ cạnh tranh.