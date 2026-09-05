Heineken cam kết rót thêm 500 triệu USD vào Việt Nam

Sau hơn 35 năm, Heineken tiếp tục tăng đầu tư tại Việt Nam, mở rộng nhà máy Vũng Tàu và muốn tiến sâu hơn vào phân khúc bia phổ thông.

Heineken đang tăng tốc đầu tư tại Việt Nam khi cam kết rót thêm khoảng 500 triệu USD trong 5-10 năm tới, đồng thời mở rộng nhà máy bia Vũng Tàu với tham vọng đưa cơ sở này trở thành nhà máy bia lớn nhất châu Á, theo Nikkei Asia.

Động thái này cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn ngày càng giữ vai trò lớn trong mạng lưới sản xuất của hãng bia Hà Lan tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mở rộng cuộc chơi

Heineken gia nhập Việt Nam từ năm 1991 và đến nay đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào thị trường này. Đây là một trong 17 thị trường trọng điểm của hãng trong chiến lược đến năm 2030.

Ông Jacco van der Linden, Chủ tịch Heineken khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gọi Việt Nam là “một trong những thị trường bia hấp dẫn nhất thế giới”.

Trong nhiều năm, Heineken được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam với các thương hiệu Heineken và Tiger, vốn có vị thế mạnh ở phân khúc bia cao cấp. Giờ đây, hãng muốn mở rộng cuộc chơi sang phân khúc đại chúng, nơi các tên tuổi như Sabeco và Habeco đang hiện diện mạnh mẽ.

“Ước mơ và tham vọng của tôi là giúp Heineken Việt Nam trở thành một 'tay chơi' đáng gờm hơn trong phân khúc bia phổ thông", ông Jacco van der Linden nói.

Heineken tham vọng mở rộng sang phân khúc bia phổ thông và "địa phương hóa" hơn tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Heineken.

Để thực hiện tham vọng này, Heineken đang dựa vào danh mục thương hiệu rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào các nhãn hàng cao cấp. Larue và Bivina, những thương hiệu có nguồn gốc và mức độ nhận diện lâu năm tại Việt Nam, là một phần trong chiến lược tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng.

Trong khi Sabeco có Bia Sài Gòn, Habeco có Bia Hà Nội, Carlsberg có Bia Huda, Heineken đặt mục tiêu chinh phục người tiêu dùng bằng những sản phẩm và thương hiệu phù hợp với thị hiếu địa phương, được hỗ trợ bởi mạng lưới phân phối mạnh mẽ và chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Việt Nam cũng là nơi một số sản phẩm được phát triển để phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng châu Á. Tiger Crystal và Heineken Silver - những dòng bia nhẹ hơn, ít đắng hơn - được phát triển trong khu vực, phản ánh thói quen uống bia cùng đồ ăn của người tiêu dùng châu Á.

Theo ông van der Linden, đây là lý do Heineken phải đặc biệt chú trọng việc am hiểu thị trường địa phương. "Tôi tin chắc rằng không phải mọi thứ từ phương Tây đều sẽ thành công ở châu Á", ông nhận định.

Cứ điểm sản xuất lớn

Cùng với việc mở rộng thị trường, Heineken đang nâng tầm vai trò sản xuất của Việt Nam trong khu vực. Nhà máy bia Vũng Tàu hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của Heineken tại Việt Nam. Công ty đang mở rộng nhà máy này với mục tiêu đưa công suất lên quy mô lớn nhất châu Á.

“Ngành sản xuất bia là một cuộc chơi về quy mô nên chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam để tiếp tục mở rộng nhà máy”, ông van der Linden cho biết.

Việc mở rộng diễn ra trong bối cảnh Heineken tái cấu trúc mạng lưới sản xuất tại châu Á. Hồi tháng 3, hãng thông báo sẽ dừng hoạt động nhà máy Tiger Beer tại Singapore và chuyển sản xuất sang Việt Nam và Malaysia.

Dù Tiger là thương hiệu có nguồn gốc Singapore và hoạt động quản lý thương hiệu vẫn được duy trì tại đảo quốc này, Heineken cho biết quyết định chuyển sản xuất chủ yếu xuất phát từ yếu tố kinh tế. Nhà máy tại Singapore đã cũ và cần khoản đầu tư lớn để tiếp tục duy trì hoạt động, khiến chi phí sản xuất kém cạnh tranh hơn so với các cơ sở khác trong khu vực.

Trong bức tranh này, việc mở rộng nhà máy Vũng Tàu giúp Việt Nam có thêm vai trò trong chuỗi sản xuất của Heineken tại châu Á, thay vì chỉ là thị trường tiêu thụ.

Theo lãnh đạo Heineken APAC, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động được đào tạo tốt, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, cùng môi trường kinh doanh ổn định. Đây là những yếu tố khiến hãng tiếp tục lựa chọn Việt Nam để mở rộng năng lực sản xuất.