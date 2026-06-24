Heineken vừa làm điều chưa từng làm với tân CEO

Hãng bia Heineken vừa bổ nhiệm ông Rafael Oliveira vào vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nhằm tìm kiếm một luồng gió mới trong giai đoạn bấp bênh của ngành bia toàn cầu.

Heineken vừa thực hiện điều chưa từng có tiền lệ của công ty khi bổ nhiệm một CEO ngoài ngành bia. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Hội đồng quản trị của Heineken ngày 23/6 đã chính thức đề cử ông Rafael Oliveira đảm nhận vị trí CEO tập đoàn với nhiệm kỳ 4 năm, bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Quyết định này đánh dấu một cột mốc mang tính bước ngoặt tại doanh nghiệp gia đình do dòng họ De Carvalho-Heineken kiểm soát. Trong suốt gần một thế kỷ qua, tập đoàn này chưa bao giờ đưa một người ngoài hệ thống lên vị trí lãnh đạo cao nhất và mới chỉ từng bổ nhiệm duy nhất một CEO không mang quốc tịch Hà Lan.

Động thái này diễn ra dưới áp lực lớn từ các cổ đông, những người đang yêu cầu một góc nhìn mới từ bên ngoài để giải quyết các thách thức lớn từ lạm phát và thói quen tiêu dùng thay đổi của khách hàng.

Heineken phân vân giữa nhiều lựa chọn

Quá trình tìm kiếm người kế vị tại Heineken đã diễn ra đầy căng thẳng khi HĐQT phải cân nhắc giữa một phương án an toàn từ nội bộ và một nhân tố đột phá từ bên ngoài.

Cựu CEO Dolf van den Brink đã bất ngờ thông báo từ nhiệm vào tháng 1 năm nay và chính thức rời ghế vào tháng 5, khiến tập đoàn rơi vào tình trạng khuyết nhân sự điều hành từ đầu tháng 6.

Cựu CEO Dolf van den Brink từ nhiệm trong bối cảnh doanh số của Heineken liên tục sụt giảm trong thời gian qua. Ảnh: The Heineken Company.

Dù có hai ứng viên nội bộ sáng giá nhưng HĐQT tập đoàn đánh giá họ chưa sẵn sàng để chèo lái Heineken trong giai đoạn khủng hoảng. Sự xuất hiện của ông Oliveira đã lập tức giải tỏa tâm lý bất ổn của thị trường, giúp cổ phiếu Heineken tăng 3% trong phiên giao dịch cùng ngày và chạm mức cao nhất kể từ tháng 3.

Bước đi này cũng tương đồng với xu hướng tuyển dụng nhân sự "ngoại đạo" của các đối thủ lớn trong ngành đồ uống như Diageo hay Remy Cointreau nhằm bơm thêm năng lượng mới cho bộ máy kinh doanh.

HĐQT Heineken khẳng định đã nhất trí lựa chọn vị chiến lược gia này sau một cuộc tìm kiếm nghiêm ngặt trên toàn cầu nhờ sự kết hợp độc đáo giữa tầm nhìn chiến lược, chuyên môn vận hành và sự nhạy bén trong tài chính.

Phía Heineken kỳ vọng tân CEO sẽ mang lại một góc nhìn mới mẻ để tiếp thêm sinh lực cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược mục tiêu đến năm 2030 hiện tại của hãng.

Bảng thành tích đồ sộ của tân CEO Heineken

Mang hai quốc tịch Brazil và Anh, ông Rafael Oliveira sở hữu một hồ sơ năng lực dày dặn trải dài qua nhiều lĩnh vực từ tài chính đến hàng tiêu dùng nhanh, theo Heineken.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Pontificia Universidade Católica ở São Paulo và hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Đại học Chicago, ông bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà Brazil với vai trò phân tích nghiên cứu cổ phiếu tại Banco Icatu và Banco BBA Creditanstalt.

Chân dung tân CEO Heineken Rafael Oliveira. Ảnh: The Heineken Company.

Từ năm 2004 đến 2014, ông chuyển sang lĩnh vực tài chính toàn cầu với các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Goldman Sachs, bao gồm cả cương vị Giám đốc điều hành mảng thị trường mới nổi khu vực châu Á tại Hong Kong (Trung Quốc).

Kinh nghiệm sâu sắc về thị trường vốn này được giới phân tích đánh giá là một lợi thế lớn giúp ông làm việc với những cổ đông đang không hài lòng về tỷ suất lợi nhuận của Heineken, vốn đã sụt giảm 30% trong 5 năm qua.

Rời ngành tài chính, ông Oliveira dành một thập kỷ tại The Kraft Heinz Company từ năm 2014 đến 2024 và liên tục thăng tiến qua nhiều vị trí quản lý quốc tế, từ Giám đốc điều hành khu vực Australia, New Zealand sang Giám đốc điều hành tại Anh, trước khi giữ chức Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch các thị trường quốc tế.

Đến tháng 11/2024, ông được bổ nhiệm làm CEO của gã khổng lồ cà phê và trà JDE Peet's có trụ sở tại Amsterdam. Chỉ trong 17 tháng nắm quyền tại đây, ông đã chứng minh năng lực chẩn đoán và tái thiết lập chiến lược cực kỳ nhanh chóng khi giúp doanh nghiệp phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ.

Sau khi Keurig Dr Pepper (KDP) chi 16 tỷ euro mua lại JDE Peet's vào tháng 4/2026, ông Oliveira được chỉ định làm người đứng đầu mảng kinh doanh cà phê toàn cầu mới của KDP.

Việc nhận lời dẫn dắt Heineken đồng nghĩa với việc ông phải từ bỏ vị trí đầy hứa hẹn này, một quyết định được ông thừa nhận là rất khó khăn đối với bản thân.

Thách thức của Heineken

Dù có thành tích ấn tượng trong ngành hàng tiêu dùng, việc thiếu kinh nghiệm thực tế trong việc điều hướng các động lực đặc thù của ngành bia và đồ uống có cồn của tân CEO vẫn bị coi là một rủi ro tiềm ẩn.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING nhận định với Financial Times rằng với tư cách là dân "tay ngang" trong ngành bia, ông Oliveira sẽ có rất nhiều điều phải chứng minh trong thời gian tới.

Thử thách dành cho ông là rất lớn khi phải dẫn dắt Heineken thực hiện kế hoạch cắt giảm 6.000 nhân sự (tương đương 7% lực lượng lao động toàn cầu), tối ưu hóa các nhà máy tại châu Âu để đối phó với chi phí sinh hoạt leo thang, và tìm cách thúc đẩy doanh số trước sự xuất hiện của các loại thuốc giảm cân có khả năng làm giảm nhu cầu tiêu thụ rượu bia của khách hàng.

Tuy nhiên, tân CEO vẫn bày tỏ sự lạc quan lớn khi khẳng định chiến lược năm 2030 của Heineken là một nền tảng mạnh mẽ và ông tự tin sẽ cùng tập đoàn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao năng suất để chinh phục trái tim của người tiêu dùng trên toàn thế giới.