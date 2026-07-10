Ông chủ Pepsi, 7UP khánh thành nhà máy 300 triệu USD tại Việt Nam

Nhà máy mới là khoản đầu tư lớn nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam sau hơn 30 năm hoạt động nhằm mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Nhà máy Suntory PepsiCo Việt Nam tại Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) có vốn đầu tư 300 triệu USD. Ảnh: SPV.

Ngày 10/7, Suntory PepsiCo Việt Nam đã khánh thành nhà máy nước giải khát tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD , đây là khoản đầu tư lớn nhất của liên doanh tại Việt Nam sau hơn 30 năm hoạt động.

Nhà máy có diện tích 20 ha, được Suntory PepsiCo giới thiệu là cơ sở sản xuất lớn nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam và nằm trong nhóm nhà máy quy mô hàng đầu của mạng lưới Suntory và PepsiCo tại châu Á.

Theo doanh nghiệp, nhà máy được thiết kế với công suất khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm, góp phần mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước.

Cơ sở này cũng được xây dựng với khả năng vận hành linh hoạt nhằm sẵn sàng hỗ trợ các thị trường khác khi có nhu cầu trong tương lai. Dự án dự kiến tạo khoảng 3.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi cung ứng địa phương.

Ông Josuke Kimura, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Suntory Beverage & Food, cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường tăng trưởng triển vọng nhất của tập đoàn tại châu Á.

Theo ông, khoản đầu tư vào nhà máy mới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng hoạt động trong khu vực.

Nhà máy có dây chuyền lon với tốc độ tối đa 120.000 lon/giờ, còn dây chuyền PET đạt 84.000 chai/giờ. Ảnh: SPV.

Nhà máy được tích hợp các hệ thống tự động hóa và công nghệ số trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến kho vận. Trong đó, dây chuyền lon có tốc độ tối đa 120.000 lon mỗi giờ, còn dây chuyền PET đạt 84.000 chai mỗi giờ. Doanh nghiệp cũng đưa vào vận hành kho tự động đầu tiên của Suntory PepsiCo tại châu Á, có diện tích khoảng 15.000 m2 và sức chứa 43.000 pallet.

Theo ông Eugene Willemsen, Giám đốc điều hành Khối Đồ uống quốc tế và Phó chủ tịch điều hành PepsiCo toàn cầu, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất trong hoạt động kinh doanh đồ uống quốc tế của PepsiCo.

Ông cho biết nhà máy mới thể hiện niềm tin của tập đoàn vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời khẳng định PepsiCo sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất, chuyển đổi số, vận hành bền vững và phát triển chuỗi cung ứng trong nước.