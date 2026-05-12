Vĩnh Long có thêm nhà máy chế biến dừa, mục tiêu thu 1 tỷ USD năm 2030

Tại lễ động thổ nhà máy chế biến dừa Á Châu II, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chia sẻ mục tiêu đưa địa phương trở thành một trong những khu vực năng động nhất của ngành dừa Đông Nam Á.

Vĩnh Long sở hữu hơn 50% tổng diện tích dừa của cả nước, thu hút hơn 183 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu dừa. Ảnh: AIG.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (UPCoM: AIG) đã động thổ nhà máy chế biến dừa Á Châu II tại cụm công nghiệp Long Phước, tỉnh Vĩnh Long, tiếp nối một nhà máy hiện hữu đã đi vào vận hành ổn định.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng việc doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư trên địa bàn là minh chứng cho thấy môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và đầy tiềm năng của tỉnh.

Hướng đến tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Vĩnh Long xác định một trong những động lực trụ cột là ngành chế biến chế tạo, đặc biệt về nông sản.

Vĩnh Long đang có khoảng 122.000 ha trồng dừa, chiếm hơn 50% tổng diện tích dừa cả nước. Hiện, trên địa bàn có hơn 183 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu dừa, đem về khoảng 600 triệu USD trên tổng số 3,6 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2025.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng đưa địa phương trở thành một trong những khu vực năng động nhất của ngành dừa Đông Nam Á và thế giới, với kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD năm 2030. Ảnh: AIG.

Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Trúc Sơn kỳ vọng việc nhà máy Á Châu II dự kiến hoàn thiện và vận hành từ quý I/2027 sẽ góp phần nâng giá trị chế biến và xuất khẩu của ngành dừa tỉnh Vĩnh Long tăng mạnh hơn nữa trong năm 2027, hướng đến mục tiêu năm 2030 mở rộng diện tích vùng trồng lên 132.000 ha và kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD .

Ông mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, gắn kết với nông dân và các hợp tác xã để vừa ổn định vùng nguyên liệu, đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, đưa Vĩnh Long trở thành một trong những khu vực năng động nhất của ngành dừa Đông Nam Á và thế giới.

Lãnh đạo địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất để hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, chính quyền và người dân.

Nhà máy Á Châu II được xây dựng trên diện tích gần 60.000 m2, tổng vốn gần 630 tỷ đồng , với 3 hạng mục gồm dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT được chuyển giao từ Tetra Pak (Thụy Điển) có công suất 48.000 tấn/năm; dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm; và hai dây chuyền cơm dừa nạo sấy với tổng công suất 2.400 tấn/năm.

"Toàn bộ hệ thống dây chuyền và thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế, hướng tới đưa CTCP Chế biến Dừa Á Châu (ACP) trở thành doanh nghiệp chế biến dừa lớn nhất Việt Nam", ông Nguyễn Bảo Tùng, Tổng giám đốc AIG chia sẻ.

Hiện nay, sau 25 năm phát triển, AIG sở hữu các công ty thành viên vận hành nhiều nhà máy chế biến sâu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm trên cả nước, từ miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.