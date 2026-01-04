Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Ông chủ' Pepsi, 7Up, Sting, Aquafina bất ngờ tăng vốn

  • Chủ nhật, 4/1/2026 21:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa nâng vốn điều lệ lên 6.847 tỷ đồng giữa bối cảnh thị trường đồ uống vẫn đối mặt nhiều thách thức về sức cầu.

SPVB tăng vốn lên 6.847 tỷ đồng. Ảnh: SPVB.

Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) mới đây đã quyết định tăng vốn điều lệ.

Theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp công bố trong tháng 12/2025, SPVB đã nâng vốn điều lệ lên 6.847 tỷ đồng, tương đương khoảng 330 triệu USD, tăng xấp xỉ 11% so với mức trước đó là 6.183 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm chủ yếu đến từ nguồn ngoại tệ, chiếm 87%, còn lại 13% là vốn bằng Đồng Việt Nam.

SPVB được thành lập vào tháng 4/2013 với 100% vốn nước ngoài, là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và PepsiCo (Mỹ). Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục sản phẩm quen thuộc trên thị trường Việt Nam như Pepsi, 7Up, Sting, Tea+… cùng hệ thống 6 nhà máy và 5 văn phòng trên toàn quốc.

Động thái tăng vốn của Suntory PepsiCo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tại thị trường Việt Nam chưa thực sự khởi sắc. Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn Suntory, doanh thu mảng đồ uống tại Việt Nam đạt 100,4 tỷ yen, tương đương khoảng 16.800 tỷ đồng theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải nguyên nhân sụt giảm, Suntory cho biết sức tiêu thụ toàn thị trường đồ uống nhìn chung vẫn ở trạng thái trì trệ, trong khi quá trình giải phóng hàng tồn kho sau các kỳ nghỉ lễ diễn ra chậm hơn dự kiến.

Dù vậy, doanh nghiệp cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi ở mức vừa phải trong quý III/2025. Các thương hiệu chủ lực như Pepsi, Tea+ và Sting được cho là đã giúp Suntory PepsiCo Việt Nam cải thiện thị phần và đạt mức tăng trưởng khả quan hơn mặt bằng chung của thị trường.

TPBank thâu tóm xong một nhà môi giới chứng khoán

TPBank đã hoàn tất mua 287,9 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Tiên Phong, qua đó trở thành ngân hàng mẹ khi nâng sở hữu tại nhà môi giới chứng khoán này lên 51%.

14 giờ trước

Hệ sinh thái 2 triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Kết thúc năm 2025, tổng vốn hóa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng gần 5,5 lần sau một năm.

9 giờ trước

Tập đoàn FLC bất ngờ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn FLC thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ lên 8.600 tỷ đồng trong bối cảnh loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái rời sàn chứng khoán.

10:54 31/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

