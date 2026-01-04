'Ông chủ' Pepsi, 7Up, Sting, Aquafina bất ngờ tăng vốn

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa nâng vốn điều lệ lên 6.847 tỷ đồng giữa bối cảnh thị trường đồ uống vẫn đối mặt nhiều thách thức về sức cầu.

SPVB tăng vốn lên 6.847 tỷ đồng. Ảnh: SPVB.

Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) mới đây đã quyết định tăng vốn điều lệ.

Theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp công bố trong tháng 12/2025, SPVB đã nâng vốn điều lệ lên 6.847 tỷ đồng , tương đương khoảng 330 triệu USD , tăng xấp xỉ 11% so với mức trước đó là 6.183 tỷ đồng . Phần vốn tăng thêm chủ yếu đến từ nguồn ngoại tệ, chiếm 87%, còn lại 13% là vốn bằng Đồng Việt Nam.

SPVB được thành lập vào tháng 4/2013 với 100% vốn nước ngoài, là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và PepsiCo (Mỹ). Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục sản phẩm quen thuộc trên thị trường Việt Nam như Pepsi, 7Up, Sting, Tea+… cùng hệ thống 6 nhà máy và 5 văn phòng trên toàn quốc.

Động thái tăng vốn của Suntory PepsiCo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tại thị trường Việt Nam chưa thực sự khởi sắc. Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn Suntory, doanh thu mảng đồ uống tại Việt Nam đạt 100,4 tỷ yen, tương đương khoảng 16.800 tỷ đồng theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải nguyên nhân sụt giảm, Suntory cho biết sức tiêu thụ toàn thị trường đồ uống nhìn chung vẫn ở trạng thái trì trệ, trong khi quá trình giải phóng hàng tồn kho sau các kỳ nghỉ lễ diễn ra chậm hơn dự kiến.

Dù vậy, doanh nghiệp cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi ở mức vừa phải trong quý III/2025. Các thương hiệu chủ lực như Pepsi, Tea+ và Sting được cho là đã giúp Suntory PepsiCo Việt Nam cải thiện thị phần và đạt mức tăng trưởng khả quan hơn mặt bằng chung của thị trường.