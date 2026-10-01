MSR muốn chia thêm 5.500 tỷ cổ tức tiền mặt sau khi có cổ đông mới

Masan High-Tech Materials đã hoàn tất bán 4,99% cổ phần cho đối tác Mỹ, đồng thời dự kiến chi trả thêm 5.500 tỷ đồng cổ tức tiền mặt trong năm nay.

CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) mới đây thông báo đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 4,99% cổ phần cho tập đoàn Mỹ Elmet (NASDAQ: ELMT). Giao dịch được thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn UPCoM trong ngày 1/10, sau khi đáp ứng các điều kiện và thủ tục phê duyệt cần thiết.

Gần 5% vốn MSR đổi chủ

Cụ thể, Elmet đã mua số cổ phần trên từ Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan - một công ty con do Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) sở hữu 100%. Sau giao dịch, Masan tiếp tục nắm quyền kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%.

Trong phiên giao dịch sáng 1/10, cổ phiếu MSR ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng 55,14 triệu đơn vị, tổng giá trị gần 3.240 tỷ đồng , tương ứng mức giá khoảng 58.800 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là lượng cổ phiếu mà Tầm Nhìn Masan đăng ký chuyển nhượng cho Elmet, tương đương 4,99% vốn điều lệ của MSR.

So với mức giá đóng cửa 55.300 đồng/cổ phiếu trong phiên 30/9, giá chuyển nhượng cao hơn khoảng 6%.

Với mức giá giao dịch này, thương vụ tương ứng định giá vốn chủ sở hữu của MSR ở mức khoảng 2,5 tỷ USD . Sau khi hoàn tất giao dịch, Elmet trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời kích hoạt các thỏa thuận dài hạn về gia công chế biến và cung ứng giữa 2 bên.

Theo đó, MSR sẽ cung ứng khoảng 1.250 tấn WO3 mỗi năm cho đối tác trong thời hạn hơn 8 năm. Doanh nghiệp ước tính tổng doanh thu gộp từ hợp tác này có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD , dựa trên mặt bằng giá vonfram hiện hành.

Thương vụ cũng nằm trong kế hoạch mở rộng cơ sở cổ đông của MSR, hướng tới mục tiêu nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong năm 2027.

MSR dự kiến chia thêm 5.500 tỷ đồng cổ tức

Bên cạnh giao dịch chuyển nhượng cổ phần, HĐQT MSR đã thông qua chủ trương chi trả toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt.

Trước đó, doanh nghiệp đã chi trả đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, trong tháng 9. Trong đợt tiếp theo, MSR dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tạm ứng cổ tức 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 50% mệnh giá.

Với mức chi trả dự kiến này, tổng giá trị cổ tức đợt 2 ước tính khoảng 5.500 tỷ đồng . Qua đó, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 của MSR có thể đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng .

Mức chi trả chính thức, ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán sẽ được công bố sau khi được cổ đông thông qua, căn cứ trên báo cáo tài chính được soát xét gần nhất và các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Từ năm tài chính 2027, MSR dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hàng năm với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận. Mức chi trả cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế, trong đó có biến động của chu kỳ giá vonfram. Chính sách này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét, phê duyệt.

Việc dự kiến phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 diễn ra trong bối cảnh MSR vẫn đặt kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp cho biết sau khi chi trả cổ tức, tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dự kiến vào cuối năm 2026 ở mức khoảng 1,1 lần, thấp hơn mức mục tiêu khoảng 1,7 lần. Công ty cũng đặt mục tiêu chuyển sang trạng thái tiền mặt ròng trong năm 2027.

Song song với kế hoạch tài chính, MSR dự kiến mở rộng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO3 mỗi năm. Đây là một trong những kế hoạch đầu tư được doanh nghiệp xác định nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và chế biến vonfram trong dài hạn.