10% vốn công ty sở hữu mỏ Núi Pháo sắp đổi chủ

Công ty Tầm Nhìn Masan đăng ký chuyển nhượng tối đa hơn 110 triệu cổ phiếu MSR trong kế hoạch tái cấu trúc, hướng tới đưa doanh nghiệp lên sàn HoSE.

Núi Pháo hiện là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Ảnh: MSR.

Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan vừa đăng ký chuyển nhượng tối đa hơn 110,49 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 10% vốn điều lệ, của CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) cho các nhà đầu tư khác.

Công ty Tầm Nhìn Masan hiện là cổ đông lớn nhất tại Masan High-Tech Materials với hơn 1,021 tỷ cổ phiếu MSR, tương đương 92,45% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Nếu hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, số cổ phiếu MSR do Công ty Tầm Nhìn Masan nắm giữ sẽ giảm còn hơn 911 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 82,45%.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 1-30/10.

Theo tài liệu công bố, giao dịch nằm trong chương trình tái cấu trúc sở hữu tại Masan High-Tech Materials đã được HĐQT công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) phê duyệt tại nghị quyết ngày 24/9.

Cụ thể, Công ty Tầm Nhìn Masan dự kiến chuyển nhượng 55,1 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 4,99% vốn, cho nhà đầu tư chiến lược Elmet.

Ngoài lượng cổ phần này, công ty có thể chuyển nhượng thêm tối đa 55,3 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 5,01% vốn, cho các nhà đầu tư tổ chức trong cùng đợt phân bổ.

Masan cho biết mức giá áp dụng đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức sẽ tương đương mức giá của giao dịch với Elmet.

Theo Masan, mục tiêu của phương án chuyển nhượng vốn tại Masan High-Tech Materials là mở rộng cơ sở cổ đông tổ chức, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, đồng thời đưa cổ phiếu MSR tiến gần hơn đến mục tiêu niêm yết trên HoSE.

Theo kế hoạch tái cấu trúc, Masan Group dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Masan High-Tech Materials về khoảng 75%. Tập đoàn cho biết hiện chưa có kế hoạch chuyển nhượng thêm cổ phần MSR ngoài phạm vi giao dịch đã công bố.