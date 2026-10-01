TP.HCM tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Theo Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, TP.HCM tiếp tục tăng 17 bậc lên vị trí 67 toàn cầu sau hơn nửa năm trung tâm ra mắt.

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết TP.HCM tiếp tục cải thiện vị trí trong Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) khi đạt 692 điểm và xếp thứ 67. Mức tăng thứ hạng của TP.HCM lớn thứ hai trong kỳ đánh giá này, sau Copenhagen với mức tăng 19 bậc.

Kết quả mới nối tiếp bước tiến tại GFCI 39, khi TP.HCM tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Qua hai kỳ công bố liên tiếp trong năm nay, thành phố đã tăng tổng cộng 28 bậc.

Việc TP.HCM cải thiện đáng kể vị trí tại GFCI tạo thêm một điểm tham chiếu tích cực đối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp quốc tế khi đánh giá thành phố như một điểm đến cho hoạt động tài chính và đầu tư.

"Không xem thứ hạng GFCI là đích đến"

Diễn biến này cho thấy xu hướng cải thiện vị thế của thành phố trong mạng lưới các trung tâm tài chính toàn cầu. Song song với quá trình hoàn thiện nền tảng vận hành, giai đoạn này, VIFC-HCMC đã chủ động mở rộng kết nối và tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, tổ chức nghề nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, TP.HCM còn được ghi nhận trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới, với 34 lượt đề cập trong 24 tháng. Kết quả này bổ sung một góc nhìn về triển vọng phát triển của thành phố, bên cạnh sự cải thiện về điểm số và thứ hạng hiện tại.

Ở lĩnh vực công nghệ tài chính, TP.HCM cũng tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71, đạt 645 điểm (tăng 11 điểm so với kỳ trước). Đồng thời, mức tăng điểm của thành phố trong bảng xếp hạng tổng hợp đạt khoảng 4,1%, cao hơn mức tăng bình quân toàn cầu (0,8%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1,48%).

Dưới góc nhìn của ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, tăng trưởng về thứ hạng là một cột mốc trên hành trình dài phía trước chứ không phải đích đến.

Ông đánh giá việc VIFC-HCMC vươn lên vị trí 67, cùng với Việt Nam hiện có 2 trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế, là một tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là những nền tảng xây dựng được, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong nhiều năm tới, thay vì chỉ nhìn vào kết quả của một kỳ xếp hạng.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Thảo Liên.

Bên cạnh đó, vị Giám đốc điều hành nhấn mạnh VIFC-HCMC đang được xây dựng như một động lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, góp phần nâng thị trường vốn, hoạt động ngân hàng và quản lý tài sản tiệm cận các chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam, qua đó giữ lại nhiều hơn giá trị được tạo ra từ quá trình tăng trưởng của nền kinh tế.

"Chúng ta hiểu rằng thứ hạng có thể biến động qua từng kỳ. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ cùng thị trường, các cơ quan quản lý và các thành viên của Trung tâm, chúng tôi tin rằng VIFC-HCMC đang đi đúng hướng để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra”, ông Richard D. McClellan nói.

Đồng quan điểm với vị Giám đốc điều hành, ông Marc Knapper, Thành viên Tổ Tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết một thứ hạng cao hơn là tín hiệu đáng mừng, nhưng đó không phải mục tiêu tự thân.

Theo ông, thước đo thực sự là liệu niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư có chuyển hóa thành những dòng vốn thực chất hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào một môi trường pháp lý có tính dự báo, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư vững chắc, thị trường vốn ngày càng sâu rộng và nguồn nhân lực tài chính có năng lực cao.

Lực kéo dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đánh giá sự cải thiện vị trí của TP.HCM tại GFCI diễn ra cùng quá trình thành phố cụ thể hóa định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Đặc biệt, VIFC-HCMC đã và đang đẩy mạnh các hoạt động kết nối quốc tế thông qua một số chương trình hợp tác và dự án.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, VIFC-HCMC đã thúc đẩy hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế thông qua cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính.

Trong tháng 7, UOB Việt Nam khởi công UOB Plaza TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD trong phạm vi VIFC-HCMC, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở chuyên biệt trong phạm vi VIFC-HCMC.

Hay gần đây, EQuest Education Group, EQuest Capital, thành viên VIFC và Standard Chartered Bank chi nhánh New York cũng ký kết hợp tác nhằm huy động nguồn vốn quốc tế lên tới 325 triệu USD cho các dự án giáo dục tại Việt Nam, với sự kết nối của VIFC-HCMC.

Bên cạnh các hoạt động kết nối thị trường vốn, TP.HCM đã làm việc với TikTok về kế hoạch mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực thương mại số, logistics và thanh toán số gắn với hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Các đề xuất đầu tư đang từng bước được hiện thực hóa thông qua việc triển khai TikTok Shop Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Swift Logistics tại thành phố.

Song song với phát triển thị trường, VIFC-HCMC chú trọng chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo và hợp tác với cơ sở giáo dục, tổ chức nghề nghiệp, mạng lưới chuyên gia. Nội dung đào tạo gắn với yêu cầu vận hành thực tế, bao gồm quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền và tuân thủ quốc tế, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự và các đơn vị tham gia hệ sinh thái.

Ngày 17/9, VIFC-HCMC đã ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) - tổ chức nghề nghiệp kế toán toàn cầu, nhằm phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cơ quan điều hành và các thành viên của tổ chức. Ảnh: VIFC-HCMC.

Trong lĩnh vực tài chính xanh, VIFC-HCMC tăng cường kết nối các định chế tài chính, tổ chức phát triển và đơn vị cung cấp dịch vụ dữ liệu, xếp hạng tín nhiệm, đánh giá độc lập. Hướng tiếp cận này đặt trọng tâm vào chất lượng thông tin, tính minh bạch và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, tạo nền tảng để kết nối các dự án với nguồn vốn quốc tế.

Theo Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo là nâng cao chất lượng vận hành, phát triển sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường, cải thiện trải nghiệm của nhà đầu tư và thúc đẩy các giao dịch cụ thể tại trung tâm.