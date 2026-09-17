Trung tâm Tài chính Quốc tế trước bài toán nhân lực chất lượng cao

Ở giai đoạn đầu thành lập, VIFC-HCMC tập trung phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao, có khả năng tiếp cận các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

Ngày 17/9, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), tổ chức Diễn đàn ACCA - VIFC 2026, nhằm thể hiện cam kết tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình phát triển trung tâm tài chính.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, cho biết tham vọng của VIFC-HCMC là xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế, kết nối vốn toàn cầu với sự phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo VIFC-HCMC cho biết việc hiện thực hóa tham vọng này trước hết phụ thuộc vào yếu tố con người.

"Mong muốn của chúng tôi là các chuyên gia Việt Nam tự tin làm việc cùng các đồng nghiệp quốc tế và tạo dựng niềm tin thông qua chuyên môn và sự liêm chính của họ", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, chia sẻ tại Diễn đàn ACCA - VIFC 2026, ngày 17/9. Ảnh: Thảo Liên.

Hiện, VIFC-HCMC tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm và thị trường chiến lược gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính (fintech) và thị trường hàng hóa phái sinh.

Đây là những cấu phần quan trọng trong định hướng xây dựng VIFC-HCMC trở thành một nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Khi mức độ quan tâm của các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế đối với VIFC nói chung và VIFC-HCMC nói riêng ngày càng gia tăng, nhu cầu phát triển đồng bộ hệ sinh thái chuyên nghiệp cũng trở nên ngày càng quan trọng. Bên cạnh các định chế tài chính và sản phẩm thị trường, trung tâm tài chính quốc tế cần có đội ngũ chuyên gia tài chính có năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

Thông qua hợp tác với ACCA - tổ chức nghề nghiệp kế toán toàn cầu, VIFC-HCMC hướng tới phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cơ quan điều hành và các thành viên của tổ chức.

Ông Huân cho biết trong tương lai, hai bên sẽ phối hợp các hoạt động đào tạo với Học viện VIFC - nền tảng đào tạo, nghiên cứu của Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhằm đào tạo nội bộ cho đội ngũ vận hành VIFC-HCMC; đào tạo bên ngoài gắn với các chương trình chứng chỉ, chứng nhận nghề nghiệp dành cho thành viên; và nghiên cứu, tư vấn phục vụ hệ sinh thái tài chính của trung tâm.

Về phía ACCA, bà Helen Brand OBE, Tổng giám đốc điều hành ACCA, nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Để hút dòng vốn quốc tế, bà cho biết có 3 thứ quan trọng hơn ưu đãi thuế là niềm tin, thể chế và nhân lực.

Phân tích về yếu tố nhân lực, bà cho rằng cơ sở hạ tầng, khung pháp lý, hệ thống kỹ thuật số... có thể được phát triển theo từng giai đoạn.

Trong khi đó, để có lực lượng lao động đáp ứng tiêu chuẩn của dòng vốn toàn cầu, lãnh đạo ACCA nhấn mạnh cần thời gian dài hơn, từ bằng kế toán chuyên nghiệp, kinh nghiệm vận hành một sàn giao dịch hiện đại đến kiểm toán giao dịch xuyên biên giới phức tạp... Vì vậy, bà đánh giá cao việc TP.HCM ưu tiên đào tạo nhân lực ngay từ giai đoạn đầu.

Trao đổi bên lề sự kiện, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, cho biết cơ quan điều hành của trung tâm đang gấp rút soạn thảo các nghị quyết phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương thông qua VIFC-HCMC để trình lên HĐND TP.HCM. Sau khi HĐND TP thông qua, nghị quyết có hiệu lực, VIFC-HCMC sẽ tiến hành triển khai các kế hoạch phát hành. Khi đó, VIFC-HCMC sẽ trở thành kênh huy động vốn mới, giúp TP.HCM đa dạng hóa nguồn vốn trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng tăng, nhất là khi thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.