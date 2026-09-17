Giá xăng vượt 25.000 đồng/lít, dầu diesel lên sát 30.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 17/9, giá xăng E10 RON 95 tăng mạnh 1.400 đồng/lít lên 25.630 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel cũng lên sát 30.000 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 25.630 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 17/9.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.390 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.400 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 25.130 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 25.630 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít lên 29.940 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.040 đồng/kg lên 19.190 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với mức 1.250 đồng/lít đối với mặt hàng xăng sinh học; 2.000 đồng với dầu diesel và 1.250 đồng/kg với dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 25.130 +1.390 Xăng E10 RON 95 25.630 +1.400 Dầu diesel 29.940 +1.460 Dầu mazut 19.190 +1.040

Theo báo cáo vừa qua của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến của giá nhiên liệu thế giới.

Tính chung 8 tháng đầu năm, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, nhóm giao thông có mức tăng mạnh nhất với 4,09%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm vào mức tăng chung của CPI. Theo Cục Thống kê, diễn biến này chủ yếu đến từ giá nhiên liệu, khi chỉ số giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung.

Cục Thống kê lý giải chênh lệch này xuất phát từ việc giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh, tác động đáng kể đến CPI chung nhưng được loại trừ khỏi rổ hàng hóa, dịch vụ dùng để tính lạm phát cơ bản.