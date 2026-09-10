Giá xăng dầu tăng

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 10/9, giá xăng E10 RON 95 tăng 960 đồng/lít lên 24.230 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 24.230 đồng/lít. Ảnh: Phạm Thắng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 10/9.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.260 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 960 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.740 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 24.230 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 740 đồng/lít lên 28.480 đồng/lít; dầu mazut tăng 510 đồng/kg lên 18.150 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với mức 500 đồng/lít đối với mặt hàng xăng sinh học.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 23.740 +1.260 Xăng E10 RON 95 24.230 +960 Dầu diesel 28.480 +740 Dầu mazut 18.150 +510

Theo báo cáo vừa qua của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến của giá nhiên liệu thế giới.

Tính chung 8 tháng đầu năm, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, nhóm giao thông có mức tăng mạnh nhất với 4,09%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm vào mức tăng chung của CPI. Theo Cục Thống kê, diễn biến này chủ yếu đến từ giá nhiên liệu, khi chỉ số giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung.

Cục Thống kê lý giải chênh lệch này xuất phát từ việc giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh, tác động đáng kể đến CPI chung nhưng được loại trừ khỏi rổ hàng hóa, dịch vụ dùng để tính lạm phát cơ bản.