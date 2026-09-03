Giá xăng E10 tăng vượt 23.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 3/9, giá xăng E10 RON 95 tăng 670 đồng/lít lên 23.270 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 23.270 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 3/9.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 720 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 670 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.480 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 23.270 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 340 đồng/lít xuống 27.740 đồng/lít; dầu mazut giảm 500 đồng/kg xuống 17.640 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá với mức 200 đồng/lít đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 22.480 +720 Xăng E10 RON 95 23.270 +670 Dầu diesel 27.740 -340 Dầu mazut 17.640 -500

Theo báo cáo mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến của giá nhiên liệu thế giới.

Tính chung 8 tháng đầu năm, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, nhóm giao thông có mức tăng mạnh nhất với 4,09%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm vào mức tăng chung của CPI. Theo Cục Thống kê, diễn biến này chủ yếu đến từ giá nhiên liệu, khi chỉ số giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung.

Cục Thống kê lý giải chênh lệch này xuất phát từ việc giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh, tác động đáng kể đến CPI chung nhưng được loại trừ khỏi rổ hàng hóa, dịch vụ dùng để tính lạm phát cơ bản.