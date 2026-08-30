Người Việt ăn hơn 8,2 tỷ gói mì trong một năm

Với hơn 8,2 tỷ khẩu phần được tiêu thụ trong năm 2025, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về lượng mì ăn liền, trong khi tiêu thụ bình quân đầu người dẫn đầu thế giới.

Sau giai đoạn chững lại, nhu cầu mì ăn liền tại Việt Nam đã tăng trở lại trong năm 2025. Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), người Việt đã tiêu thụ khoảng 8,231 tỷ khẩu phần mì ăn liền trong năm qua, tăng khoảng 94 triệu khẩu phần so với năm 2024.

Con số này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 4 thế giới về tổng lượng mì ăn liền tiêu thụ, chỉ sau Trung Quốc/Hong Kong, Indonesia và Ấn Độ.

Bình quân mỗi người Việt ăn 81 gói mì mỗi năm

Trung Quốc/Hong Kong tiếp tục bỏ xa các thị trường còn lại với 43,268 tỷ khẩu phần, tiếp đến là Indonesia với 14,54 tỷ và Ấn Độ với 9,601 tỷ khẩu phần. Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Thái Lan và Hàn Quốc lần lượt đứng sau Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam đạt quy mô tiêu thụ trên trong bối cảnh dân số thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường xếp trên. Điều này khiến bức tranh thay đổi rõ rệt nếu nhìn từ mức bình quân đầu người.

Với hơn 100 triệu dân, 8,231 tỷ khẩu phần tương đương khoảng 80-81 khẩu phần/người trong một năm, tức bình quân mỗi người sử dụng khoảng một khẩu phần mì sau 4-5 ngày.

Đây cũng là lý do Việt Nam thường xuyên dẫn đầu nhóm những thị trường có mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người cao nhất thế giới dù không phải quốc gia có lượng tiêu thụ tuyệt đối lớn nhất.

VIỆT NAM XẾP THỨ 4 TRÊN THẾ GIỚI VỀ LƯỢNG MÌ GÓI TIÊU THỤ Nguồn: WINA Trung Quốc/Hong Kong Indonesia Ấn Độ Việt Nam Nhật Bản Mỹ Philippines Thái Lan Hàn Quốc Malaysia 43.268 14.540 9.601 8.231 5.952 5.227 4.337 4.195 4.061 1.704 Trung Quốc/Hong Kong Mức tiêu thụ 43.268 Indonesia Mức tiêu thụ 14.540 Ấn Độ Mức tiêu thụ 9.601 Việt Nam Mức tiêu thụ 8.231 Nhật Bản Mức tiêu thụ 5.952 Mỹ Mức tiêu thụ 5.227 Philippines Mức tiêu thụ 4.337 Thái Lan Mức tiêu thụ 4.195 Hàn Quốc Mức tiêu thụ 4.061 Malaysia Mức tiêu thụ 1.704 Đơn vị: triệu khẩu phần.

Những năm gần đây, lượng mì ăn liền tiêu thụ tại Việt Nam thực tế không phải lúc nào cũng tăng liên tục.

Năm 2021, người Việt tiêu thụ khoảng 8,557 tỷ khẩu phần, sau đó giảm xuống 8,48 tỷ khẩu phần năm 2022 và tiếp tục xuống đáy 8,127 tỷ khẩu phần vào năm 2023.

Thị trường bắt đầu phục hồi từ năm 2024, khi lượng tiêu thụ tăng nhẹ lên 8,137 tỷ khẩu phần. Sang năm 2025, con số này tiếp tục tăng lên 8,231 tỷ khẩu phần.

Như vậy, so với đáy năm 2023, nhu cầu mì ăn liền đã tăng khoảng 104 triệu khẩu phần sau 2 năm. Dù vậy, mức tiêu thụ hiện vẫn thấp hơn khoảng 4% so với năm 2021. Tuy nhiên, cần lưu ý năm 2021 có mức nền cao do trùng với đại dịch Covid-19 - giai đoạn các biện pháp giãn cách xã hội đẩy nhu cầu tiêu thụ đồ ăn có sẵn lên cao.

Trong khi đó, nhu cầu mì ăn liền trên toàn cầu đang tiếp tục tăng. WINA ghi nhận tổng lượng tiêu thụ năm 2025 đạt khoảng 124,2 tỷ khẩu phần, mức cao nhất trong chuỗi số liệu 5 năm.

Việt Nam đóng góp khoảng 6,6% tổng nhu cầu toàn cầu. Riêng tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ hai về lượng tiêu thụ, sau Indonesia.

Indonesia tiêu thụ 14,54 tỷ khẩu phần mì ăn liền trong năm 2025, cao hơn Việt Nam khoảng 77%. Tuy nhiên, dân số Indonesia cũng lên tới 285,7 triệu người, gấp 2,8 lần Việt Nam, theo số liệu World Bank. Tính theo đầu người, mỗi người Indonesia tiêu thụ khoảng 51 khẩu phần mì trong năm, trong khi con số này tại Việt Nam lên tới khoảng 81 khẩu phần. Như vậy, mức tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn Indonesia khoảng 59%.

Thị trường không chỉ có những gói mì giá rẻ

Mức tiêu thụ cao cũng đi cùng một thị trường bán lẻ khá đa dạng. Một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện cuối năm 2025 cho thấy người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận hàng chục đến hàng trăm lựa chọn mì khác nhau tùy từng kênh bán hàng.

Qua khảo sát 29 cửa hàng (gồm 9 siêu thị, 10 siêu thị mini và 10 cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM), Q&Me cho biết kênh siêu thị có danh mục mì đa dạng nhất với trung bình 149 mẫu mã tại mỗi cửa hàng.

Con số này cao khoảng gấp đôi so với siêu thị mini, nơi có trung bình 74 mẫu mã, và cửa hàng tiện lợi với 64 mẫu mã.

Tuy nhiên, cách các kênh bán lẻ phân bổ sản phẩm lại khá khác nhau.

Tại siêu thị và siêu thị mini, mì gói chiếm tới 72% mẫu mã, trong khi mì ly lần lượt chiếm 19% và 17%, còn mì tô/bát chiếm 9% và 11%.

Cửa hàng tiện lợi có cơ cấu hoàn toàn khác. Mì gói chỉ chiếm 28%, trong khi mì ly chiếm 44% và mì tô/bát chiếm 28%.

Nếu siêu thị là nơi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn để mua mì về chế biến, thì cửa hàng tiện lợi đang dành nhiều không gian hơn cho các sản phẩm có thể sử dụng nhanh và tiện lợi.

Sự khác biệt giữa các kênh bán lẻ còn thể hiện ở giá. Theo khảo sát của Q&Me, giá trung bình một gói mì tại siêu thị khoảng 11.000 đồng, tại siêu thị mini khoảng 10.000 đồng và tại cửa hàng tiện lợi khoảng 14.000 đồng.

Với mì ly, mức giá trung bình lần lượt là 12.000 đồng, 11.000 đồng và 16.000 đồng.

Mì tô/bát có giá cao hơn đáng kể, ở mức khoảng 21.000 đồng tại siêu thị, 17.000 đồng tại siêu thị mini và 25.000 đồng tại cửa hàng tiện lợi.

Như vậy, tùy loại sản phẩm, giá mì tại cửa hàng tiện lợi có thể cao hơn khoảng 20-47% so với siêu thị mini.

Dù hình thức tiêu dùng ngày càng đa dạng, mì ăn liền dạng sợi lúa mì truyền thống vẫn áp đảo danh mục sản phẩm.

Theo Q&Me, nhóm mì ăn liền chiếm khoảng 71% tổng số sản phẩm mì được ghi nhận tại các cửa hàng khảo sát. Các loại mì quốc tế như ramen, udon, mì Ý và sản phẩm nhập khẩu chiếm 15%, trong khi nhóm mì Việt Nam gồm phở, bún, miến, hủ tiếu chiếm 14%.

Bên cạnh những thương hiệu mì gói quen thuộc như Hảo Hảo, 3 Miền, Cung Đình hay Kokomi, các cửa hàng còn có thêm nhiều lựa chọn từ mì Hàn Quốc, Indonesia, udon cho tới các sản phẩm từ gạo và miến dong.