Siêu thị tăng nguồn hàng đón kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 5 ngày

Các chuỗi bán lẻ lớn đồng loạt chuẩn bị thêm hàng hóa cho kỳ nghỉ Quốc khánh, tập trung vào thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn và sản phẩm phục vụ nhu cầu họp mặt, ăn uống.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, khiến các chuỗi bán lẻ lớn sớm chuẩn bị nguồn hàng, tập trung vào thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu họp mặt, ăn uống tại nhà.

WinMart tăng nguồn cung một số nhóm hàng tới 130-200%, trong khi MM Mega Market tăng lượng hàng chuẩn bị khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng cường thực phẩm cho những buổi tụ họp

Với kỳ nghỉ kéo dài, nhu cầu tiêu dùng tại các siêu thị được các doanh nghiệp dự báo tập trung vào những sản phẩm phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt và dã ngoại.

Dựa trên dữ liệu tiêu dùng và xu hướng mua sắm, chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN thuộc WinCommerce dự báo sức mua tăng ở các nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống và hàng thiết yếu. Một số mặt hàng như xúc xích, thịt nguội, kem, sữa chua, sữa tươi, bánh kẹo, thực phẩm khô, nước giải khát và nước khoáng cũng được kỳ vọng tiêu thụ cao hơn trong kỳ nghỉ.

Danh mục chuẩn bị cho các bữa ăn gia đình cũng được mở rộng với thịt bò, cá hồi, thủy hải sản đông lạnh, đặc sản vùng miền và trái cây. WinMart cho biết việc bổ sung hàng được thực hiện dựa trên dự báo sức mua từng khu vực, đồng thời theo dõi lượng bán và tồn kho để điều chuyển hàng giữa các cửa hàng khi cần.

Tại AEON, ngoài thực phẩm tươi sống và đồ chế biến sẵn, nhóm sản phẩm phục vụ các buổi tiệc tại nhà cũng được chú trọng. Doanh nghiệp tăng cường các sản phẩm nướng, từ thực phẩm đến thiết bị như bếp nướng trong nhà; nồi lẩu và một số thiết bị gia dụng cũng nằm trong nhóm được người tiêu dùng quan tâm.

AEON chú trọng các mặt hàng tươi sống phục vụ kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Ảnh: AEON.

Điểm chung trong kế hoạch của các chuỗi là tập trung bảo đảm nguồn cung cho những nhóm hàng có nhu cầu sử dụng trực tiếp trong kỳ nghỉ, thay vì chỉ đẩy mạnh các sản phẩm mang tính thời vụ.

MM Mega Market cũng tăng cường nhóm thực phẩm tươi sống trong chương trình dịp 2/9, đồng thời đưa các mặt hàng đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP vào khu vực trưng bày hàng Việt.

Thận trọng về sức mua

Việc các chuỗi bán lẻ chủ động tăng nguồn hàng không đồng nghĩa sức mua được dự báo tăng mạnh trên toàn thị trường.

Tại AEON, doanh nghiệp chỉ dự báo sức mua tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, người tiêu dùng được nhận định có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên những sản phẩm thiết thực và có mức giá phù hợp với nhu cầu gia đình.

Trong khi đó, con số tăng 130-200% của WinMart chỉ áp dụng với một số nhóm hàng, chủ yếu là thực phẩm thiết yếu, thay vì phản ánh mức tăng chung của toàn bộ hàng hóa trong hệ thống. Doanh nghiệp cho biết lượng cung ứng nhóm này được điều chỉnh theo dự báo nhu cầu trong thời gian cao điểm.

Với MM Mega Market, lượng hàng chuẩn bị tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh nghiệp đồng thời phối hợp với nhà cung cấp để duy trì giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

MM Mega Market tăng lượng hàng chuẩn bị khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: MM.

Những động thái này cho thấy các nhà bán lẻ đang ưu tiên bài toán chuẩn bị nguồn cung theo từng nhóm hàng và khu vực, thay vì đơn thuần dựa vào kỳ vọng sức mua tăng mạnh trong kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ 5 ngày cũng khiến doanh nghiệp phải tính toán nguồn hàng cho cả giai đoạn trước, trong và sau lễ. WinMart cho biết hệ thống đã theo dõi sức bán, tồn kho và điều tiết hàng giữa các cửa hàng và trung tâm phân phối để bổ sung kịp thời khi nhu cầu thay đổi.