Vì sao chuỗi cửa hàng tiện lợi Trung Quốc có mặt ở cây xăng Petrolimex

Một thương hiệu cửa hàng tiện lợi nổi tiếng của Trung Quốc đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên nhằm thử nghiệm mô hình cửa hàng bán đồ ăn - thức uống ngay tại trạm xăng.

Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi có hơn 40.000 điểm bán tại Trung Quốc, đang dần mở rộng sự hiện diện của mình tại Việt Nam bằng việc đưa các cửa hàng tiện lợi vào hệ thống trạm xăng Petrolimex.

Cụ thể, 2 cửa hàng Ohmee Express đã đi vào hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Ngọc Hồi và Nguyễn Quý Đức ở Hà Nội.

Nối gót nhiều "ông lớn" mở cửa hàng tại trạm xăng

Đáng chú ý, đây là 2 cửa hàng Ohmee đầu tiên được đặt tại trạm xăng Petrolimex, thay vì các khu dân cư và khu đô thị như những điểm bán trước đó.

Động thái mới đồng thời đánh dấu lần đầu tiên phiên bản cửa hàng tiện lợi quốc tế của Meiyijia được triển khai tại một trạm xăng.

Hãng định hướng mô hình Ohmee Express tập trung vào các nhu cầu mua sắm nhanh trong quá trình di chuyển, từ những sản phẩm thiết yếu đến đồ ăn, thức uống. Các dịch vụ được bố trí thuận tiện, cùng hình thức thanh toán nhanh có thể giúp việc dừng chân mua sắm diễn ra liền mạch hơn.

Ohmee Express tập trung vào các nhu cầu mua sắm nhanh của khách hàng trong quá trình di chuyển. Ảnh: Ohmee Việt Nam.

Trước đó, một số thương hiệu khác cũng đã đưa vào thử nghiệm mô hình bán lẻ tại nhiều trạm xăng tại TP.HCM và Hà Nội.

Điển hình, PV Oil từng phát triển mô hình cửa hàng tiện ích PVMART tại các cây xăng từ năm 2021. Đây được công bố là một phần trong chiến lược phát triển các dịch vụ phi xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu, cho phép khách hàng kết hợp mua nhiên liệu với mua sắm hàng hóa thiết yếu tại cùng một địa điểm.

Từ cửa hàng đầu tiên tại Sóc Sơn, Hà Nội, mô hình này tiếp tục được PV Oil triển khai tại một số cửa hàng khác ở Thủ đô, Đà Nẵng, TP.HCM.

Cùng với đó, PV Oil cũng hợp tác với Highlands Coffee để triển khai mô hình kiosk cafe từ năm 2024. Mỗi điểm bán chỉ có một nhân viên đứng pha chế, trong khi menu không có nhiều khác biệt so với các cửa hàng thông thường của Highlands Coffee cả về lựa chọn sản phẩm đồ uống, bánh hay giá cả.

Đến tháng 4/2025, Highlands Coffee cho biết các mô hình kiosk và xe tải đã có mặt tại 9 điểm thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Trên thực tế, các mô hình kiosk cà phê, bán lẻ tại trạm xăng có lợi thế lớn ở việc tận dụng lượng khách và thời gian dừng xe vốn đã có sẵn, thay vì phải tự tạo lưu lượng khách như một cửa hàng cà phê độc lập.

Theo Forecourt Trader, vào năm 2016 tại Anh, hệ thống trạm xăng dầu Shell từng hợp tác với mô hình quầy bán cà phê của Costa Coffee - Costa Express - và ghi nhận doanh số hơn 18 triệu cốc cà phê trong cùng năm.

Trong khi đó, Tập đoàn năng lượng BP tại Anh cũng đã phát triển Wild Bean Coffee như một thương hiệu đồ ăn và đồ uống phục vụ khách hàng tại các trạm dịch vụ của hãng. Mô hình này cung cấp cà phê, đồ ăn sáng, bánh ngọt, đồ ăn nhẹ và các món ăn phục vụ nhanh. Vào năm 2023, Wild Bean Coffee đã bán kỷ lục hơn 23 triệu cốc cà phê và đến năm 2024, hệ thống này mở rộng lên hơn 320 điểm bán tại Anh.

Kiosk của Highlands Coffee đặt tại một cửa hàng xăng dầu của PV Oil với menu tương đương cửa hàng thông thường, ghi nhận vào tháng 1/2025. Ảnh: Diệu Thanh.

Độ phủ rộng lớn của hệ thống bán lẻ xăng dầu cũng tạo nên sức hút đối với những đối tác bán lẻ mong muốn tăng tốc mở rộng hiện diện. Petrolimex đang có mạng lưới khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, trong khi PV Oil cũng có hơn 1.000 cửa hàng.

Sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam

Với Meiyijia, thương hiệu Ohmee vừa chính thức mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam hồi cuối tháng 3 nhưng đến nay đã sở hữu hệ thống hơn 10 địa điểm, đều đặt tại Hà Nội.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng của Trung Quốc đặt chân đến Việt Nam trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các "ông lớn" quốc tế và sự nhăm nhe nhảy vào của một số doanh nghiệp nội địa.

Dữ liệu của SHS ghi nhận đến tháng 12/2025, khắp các tỉnh thành ở Việt Nam đã có 447 cửa hàng Circle K, 245 cửa hàng GS25, 160 cửa hàng FamilyMart và 99 cửa hàng 7-Eleven.

Việt Nam, cùng với Malaysia, là các thị trường nước ngoài đầu tiên của Meiyijia. Doanh nghiệp vận hành dưới thương hiệu mới Ohmee, được phát triển cùng các đối tác địa phương.

Thành lập năm 1997 như một nhánh bán lẻ của một công ty thương mại nhà nước, Meiyijia chỉ thực sự tăng tốc từ giữa những năm 2010. Đến năm 2020, chuỗi này cán mốc 20.000 cửa hàng. Chưa đầy 5 năm sau, con số đã được nhân đôi lên 40.000 điểm bán (tính đến tháng 7 năm ngoái), chủ yếu tập trung tại các tỉnh công nghiệp hóa ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc.

Công ty nghiên cứu thị trường Momentum Works nhận định đà tăng trưởng nhanh của Meiyijia đến từ việc đẩy mạnh số hóa toàn diện, từ vận hành cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng đến hệ thống nhượng quyền.

Không chỉ dừng ở vai trò nhà bán lẻ, Meiyijia còn vươn lên trở thành một trong những nhà phân phối lớn cho các thương hiệu tiêu dùng nhanh tại Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đồ uống và đồ ăn vặt. Nhờ Meiyijia, nhiều thương hiệu đã mở rộng ra nước ngoài.

Hệ sinh thái phân phối cùng quy mô vận hành lớn được xem là nền tảng quan trọng cho tham vọng quốc tế hóa của Meiyijia. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là khả năng thích ứng của mô hình này tại các thị trường có đặc thù rất khác biệt.

Momentum Works cho rằng Việt Nam và Malaysia - hai điểm đến quốc tế đầu tiên của Meiyijia - có sự khác biệt lớn về cấu trúc bán lẻ, mức thu nhập và hình thái đô thị. Đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt khi các doanh nghiệp bản địa đang nắm lợi thế rõ rệt, từ quan hệ với cơ quan quản lý đến khả năng tiếp cận mặt bằng.

Tại Việt Nam, thị trường bán lẻ hiện đại đang tăng tốc, với phân khúc cửa hàng tiện lợi được dự báo tăng trưởng hơn 13% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2028. Theo báo cáo của Q&Me, năm 2025 cả nước có khoảng 7.806 cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini, tăng nhẹ so với 7.362 điểm bán của năm trước.

Đây là lý do không chỉ Ohmee mà nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng đang dần mở rộng hoạt động tại Việt Nam, với lĩnh vực trải rộng từ bán lẻ phong cách sống, đồ uống đến đồ chơi sưu tầm và thời trang.

Trong đó, KKV là một trong những thương hiệu phát triển theo mô hình cửa hàng bán lẻ tổng hợp. KKV là thương hiệu bán lẻ phong cách sống thuộc KK Group, tập đoàn bán lẻ Trung Quốc thành lập năm 2015. Thương hiệu cung cấp nhiều nhóm sản phẩm, từ thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng hàng ngày đến đồ chơi, đồ gia dụng, đồ thủ công, sản phẩm dành cho thú cưng và nước hoa. Đến tháng 6, KKV có hơn 750 cửa hàng tại Trung Quốc và các thị trường nước ngoài.

KKV bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024 và mở cửa hàng flagship toàn cầu tại TP.HCM từ đầu năm nay. Ảnh: KKV.

Việt Nam cũng nằm trong quá trình mở rộng ra nước ngoài của KKV. Hãng gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024, khi đồng thời khai trương 2 cửa hàng đầu tiên tại Vincom Plaza 3/2 ở TP.HCM và Vincom Center Metropolis ở Hà Nội. Sau đó, KKV tiếp tục mở rộng hệ thống tại Việt Nam, với 6 cửa hàng vào tháng 4/2025 và cửa hàng flagship toàn cầu trên đường Lê Lợi, TP.HCM vào tháng 1 vừa qua.

Không chỉ các mô hình bán lẻ đa ngành, lĩnh vực đồ uống cũng ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thương hiệu Trung Quốc như Chagee, Mixue, HEYTEA, Cotti Coffee...

Chagee đang nhanh chóng mở rộng hệ thống sau khi gia nhập thị trường năm 2025, hiện có hơn 20 cửa hàng và tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Riêng Mixue đã xây dựng mạng lưới khoảng 1.000 cửa hàng trên cả nước, đồng thời trở thành một trong những chuỗi đồ uống Trung Quốc có độ phủ lớn nhất tại Việt Nam.

Trong khi đó, Cotti Coffee có quy mô khiêm tốn hơn, nhưng cũng đã hiện diện tại Việt Nam từ cuối năm 2023 và tiếp tục duy trì hoạt động tại thị trường này.

Ở phân khúc đồ chơi sưu tầm, một thương hiệu nổi tiếng Pop Mart cũng đang xây dựng hệ thống tại Việt Nam, nổi bật với mô hình blindbox (túi mù) cùng các nhân vật IP như The Monsters, Molly, Skullpanda... Pop Mart thành lập pháp nhân tại Việt Nam vào năm 2023 và đang tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ trên thị trường.

Ngoài các cửa hàng đồ chơi sưu tầm hay F&B, thị trường bán lẻ thời trang tại Việt Nam cũng đón chào thương hiệu Trung Quốc Urban Revivo (UR). Đến nay, hãng đã mở 2 cửa hàng tại TTTM Vincom Đồng Khởi (TP.HCM) và Hanoi Centre (Hà Nội).