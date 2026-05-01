Chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Trung Quốc vào Việt Nam

Meiyijia - chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Trung Quốc - vừa tiến vào Đông Nam Á với các cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam và Malaysia, vận hành dưới thương hiệu Ohmee.

Ohmee mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 3. Ảnh: Ohmee.

Meiyijia đang mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, với các thị trường đầu tiên là Việt Nam và Malaysia. Tại khu vực này, doanh nghiệp vận hành dưới thương hiệu mới Ohmee, được phát triển cùng các đối tác địa phương.

Theo ghi nhận, Ohmee đã mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 3 tại Hà Nội và đến nay đã có 3 cửa hàng tại đây.

Được thành lập năm 1997 như một nhánh bán lẻ của một công ty thương mại nhà nước, Meiyijia chỉ thực sự tăng tốc từ giữa những năm 2010. Đến năm 2020, chuỗi này cán mốc 20.000 cửa hàng. Chưa đầy 5 năm sau, con số đã được nhân đôi lên 40.000 điểm bán (tính đến tháng 7 năm ngoái), chủ yếu tập trung tại các tỉnh công nghiệp hóa ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc.

Theo nhận định của Công ty nghiên cứu thị trường Momentum Works, đà tăng trưởng nhanh của Meiyijia đến từ việc đẩy mạnh số hóa toàn diện, từ vận hành cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng đến hệ thống nhượng quyền.

Không dừng ở vai trò nhà bán lẻ, Meiyijia còn vươn lên trở thành một trong những nhà phân phối lớn cho các thương hiệu tiêu dùng nhanh tại Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đồ uống và đồ ăn vặt. Nhờ Meiyijia, nhiều thương hiệu đã mở rộng ra nước ngoài. Chẳng hạn, Eastroc đã xây dựng mạng lưới phân phối trải dài từ Đông Nam Á tới châu Phi.

Hệ sinh thái phân phối cùng quy mô vận hành lớn được xem là nền tảng quan trọng cho tham vọng quốc tế hóa của Meiyijia. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là khả năng thích ứng của mô hình này tại các thị trường có đặc thù rất khác biệt.

Momentum Works cho rằng Việt Nam và Malaysia - hai điểm đến quốc tế đầu tiên của Meiyijia - có sự khác biệt lớn về cấu trúc bán lẻ, mức thu nhập và hình thái đô thị. Đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt khi các doanh nghiệp bản địa đang nắm lợi thế rõ rệt, từ quan hệ với cơ quan quản lý đến khả năng tiếp cận mặt bằng.

Tại Việt Nam, thị trường bán lẻ hiện đại đang tăng tốc, với phân khúc cửa hàng tiện lợi được dự báo tăng trưởng hơn 13% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2028. Theo báo cáo của Q&Me, năm 2025 cả nước có khoảng 7.806 cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini, tăng nhẹ so với 7.362 điểm bán của năm trước.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra mới đây của Masan Group, bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc WinCommerce cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu để mở rộng sang mô hình cửa hàng tiện lợi.

"Mọi thứ đang trong quá trình tìm hiểu, cuối năm nay chúng tôi sẽ thử nghiệm các cửa hàng đầu tiên", bà Phương tiết lộ.