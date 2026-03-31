Xuất hiện tủ gửi đồ thông minh tại cửa hàng tiện lợi

MyStorage và Ministop bắt tay đưa giải pháp kho tự quản vào phục vụ tại cửa hàng của Ministop tại số 69 Trần Trọng Cung (quận 7 cũ, TP.HCM).

Tại đây, những chiếc tủ thông minh của MyStorage sẽ trở thành không gian lưu trữ mở rộng, phục vụ nhu cầu linh hoạt của người dân trong khu vực.

Không gian lưu trữ trở thành sản phẩm được thuê

Giữa đô thị ngày càng chật chội, câu chuyện “để đồ ở đâu” tưởng như mang tính cá nhân nhưng đang dần hình thành một xu hướng tiêu dùng mới.

Không gian sống trở thành tài nguyên giới hạn: Diện tích nhà ở thu hẹp, chi phí thuê tăng, trong khi nhu cầu sở hữu của người trẻ ngày một đa dạng. Từ quần áo theo mùa, vật dụng cá nhân, dụng cụ thể thao, đến thiết bị phục vụ công việc hoặc kinh doanh nhỏ, tất cả đều cần chỗ lưu trữ nhưng không phải lúc nào cũng cần sử dụng cùng lúc.

Trong bối cảnh này, không gian lưu trữ cũng trở thành một loại dịch vụ phân bổ theo nhu cầu như cách xe công nghệ hay co-working space đã phát triển, có thể được phục vụ linh hoạt, thuê trong vài giờ hoặc theo quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở quy trình gửi - lấy đồ mà còn ở thói quen. Để người dùng chấp nhận việc “thuê không gian” thay vì tự sở hữu, dịch vụ cần đủ tiện lợi, dễ tiếp cận và gắn liền với đời sống hàng ngày, là điều mà mô hình kho tự quản cục bộ đang hướng tới.

Những vật dụng được cất giữ ở kho tự quản rất đa dạng. Ảnh: MyStorage.

MyStorage bắt tay Ministop, nhân đôi sự tiện lợi

MyStorage được thành lập năm 2019 bởi doanh nhân người Mỹ Aric Austin, hiện là một trong những đơn vị cho thuê kho tự quản ứng dụng công nghệ tại TP.HCM. Thay vì phát triển các kho quy mô lớn ở xa trung tâm, đơn vị chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: Đưa dịch vụ đến những địa điểm người dùng thường xuyên lui tới.

Trong khi đó, Ministop là chuỗi cửa hàng tiện lợi chất lượng cao đến từ Nhật Bản, có hệ thống cửa hàng phủ rộng trong thành phố và gắn liền với thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Theo ông Aric Austin, cửa hàng tiện lợi nay đóng vai trò trung tâm trong nhịp sống hàng ngày của cư dân đô thị. Cú bắt tay của MyStorage với Ministop sẽ giúp đưa giải pháp lưu trữ thông minh đến gần hơn với những nơi cư dân sinh sống, mua sắm và di chuyển mỗi ngày.

Ông Kunihiro Okamoto, Giám đốc Ministop Việt Nam, cũng cho biết việc triển khai dịch vụ tủ lưu trữ thông minh tại cửa hàng còn giúp khách hàng mua sắm, lưu trữ và tiếp tục lịch trình của mình một cách liền mạch - một tiện ích nhỏ nhưng góp phần ý nghĩa giúp những sinh hoạt hàng ngày của khách hàng trở nên tiện lợi hơn.

Vị trí cửa hàng Ministop 69 Trần Trọng Cung (quận 7 cũ) là nơi hợp tác đầu tiên. Ảnh: MyStorage.

Địa điểm triển khai đầu tiên của mô hình này là cửa hàng Ministop số 69 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận (quận 7 cũ), TP.HCM. Tại đây, MyStorage đang bố trí 11 tủ kho với dung tích 1 m3 và 2 m3, đặt ngay bên trong không gian cửa hàng, cho phép người dùng tiếp cận một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Không giới hạn ở việc phục vụ khách mua sắm tại cửa hàng, những chiếc tủ này đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau: Cư dân địa phương có thể lưu trữ đồ theo giờ, theo ngày, thậm chí theo tháng để giải phóng không gian sống; doanh nghiệp nhỏ có thể cất giữ tài liệu, hàng tồn kho gần nơi kinh doanh; trong khi khách vãng lai có thêm địa điểm lưu trữ hành lý ngắn hạn tại các vị trí thuận tiện.

Toàn bộ quy trình được số hóa và tích hợp vào trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày: Người dùng có thể đặt tủ từ xa trên hệ thống trực tuyến của MyStorage hoặc quét mã QR trực tiếp tại cửa hàng, chủ động đến cửa hàng gửi hoặc lấy đồ tại tủ đã đặt, giảm thiểu thao tác và thời gian.

Bên cạnh đó, những chiếc tủ này còn nằm dưới hệ thống an ninh của cửa hàng và nằm ở vị trí dễ quan sát, giúp người dùng yên tâm khi gửi vật dụng của mình tại đây.

Các tủ đồ thông minh được quản lý trên hệ thống trực tuyến, giúp tối thiểu thời gian và thao tác. Ảnh: MyStorage.

Với MyStorage, việc triển khai các cụm tủ nhỏ tại cửa hàng tiện lợi cũng là một cách thử nghiệm thị trường, từ đó tối ưu mô hình trước khi mở rộng. Khi ý tưởng “thuê không gian” trở nên quen thuộc, những chiếc tủ nhỏ có thể trở thành một tiện ích cần thiết của đô thị, giống như ATM hay máy bán hàng tự động. Khi đó, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc “để đồ ở đâu”, mà còn là cách MyStorage và Ministop đang góp phần định nghĩa lại cách người dân sắp xếp không gian sống và lưu trữ vật dụng.