WinCommerce sắp mở cửa hàng tiện lợi

Sau các mô hình siêu thị và siêu thị mini, WinCommerce dự kiến mở rộng sang phân khúc cửa hàng tiện lợi trong năm nay.

Sáng 24/4, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cùng hai công ty thành viên Masan Consumer (HoSE: MCH) và Masan MEATLife (UPCoM: MML) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trả lời cổ đông về định hướng trong năm nay, bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc WinCommerce cho biết doanh nghiệp luôn nỗ lực đi vào đời sống hàng ngày của người tiêu dùng.

Do đó, ngoài đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh hàng ngày với mô hình siêu thị mini (WinMart+/WiN) và nhu cầu mua sắm tích trữ qua mô hình siêu thị (WinMart), WinCommerce đang tiếp tục nghiên cứu để mở rộng sang mô hình cửa hàng tiện lợi.

“Mọi thứ đang trong quá trình tìm hiểu, cuối năm nay chúng tôi sẽ thử nghiệm các cửa hàng đầu tiên”, bà Phương tiết lộ.

Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc WinCommerce chia sẻ tại đại hội. Ảnh: MSN.

Một trong những vấn đề khác được cổ đông quan tâm là chiến lược về nông thôn của WinCommerce. Thực tế, doanh nghiệp cho biết đang tăng tốc mở rộng hạ tầng bán lẻ, hướng tới khoảng 6.100 cửa hàng vào cuối năm 2026, với trọng tâm là khu vực nông thôn - nơi chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới.

Theo bà Phương, cơ hội thị trường ở nông thôn rất lớn, trong khi WinCommerce cũng tự tin đã xây dựng được mô hình thành công với điểm hòa vốn thấp nhất châu Á. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chủ trương tập trung phân phối các thực phẩm tươi sống, đặc biệt là những sản phẩm chưa có tại nông thôn, với chiến lược giá rẻ mỗi ngày.

Đặc biệt, dù chú trọng hàng tươi sống, các cửa hàng của WinCommerce ở nông thôn hiện ghi nhận tỷ lệ hỏng hủy chỉ 1,8%, thấp hơn con số 3,5% ở khu vực thành thị.

Trong bối cảnh bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 14% thị trường và hệ thống WinMart/WinMart+/WiN mới hiện diện tại một nửa số đơn vị hành chính trên cả nước (1.300/3.250 xã/phường), doanh nghiệp cho rằng dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Bà Phương phân tích với thời gian hoàn vốn dưới 3 năm và tỷ suất sinh lời khoảng 40%, mô hình bán lẻ hiện đại hoàn toàn có thể vận hành hiệu quả trên quy mô toàn quốc.

Với kỳ vọng thị phần bán lẻ hiện đại sẽ vượt 20% vào năm 2030, Masan đặt mục tiêu mở mới tối thiểu 1.500 cửa hàng mỗi năm, hướng tới quy mô 13.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Về tình hình kinh doanh, đại diện WinCommerce cho biết hiệu quả kinh doanh đã cải thiện rõ rệt sau giai đoạn tái cấu trúc, trong khi chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng giảm khoảng 30% so với năm 2020. Từ mức lỗ khoảng 3.700 tỷ đồng năm 2019, công ty đang hướng tới mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2026.