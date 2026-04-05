Masan Consumer định tiếp tục chia cổ tức tiền mặt 'khủng'

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, với kế hoạch tăng trưởng hai chữ số trong năm nay và tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao cho cổ đông.

Theo kế hoạch, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt khoảng 33.800- 35.000 tỷ đồng , tăng 11-15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7.450- 7.800 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng 10-15%.

Doanh nghiệp cho biết chiến lược dài hạn sẽ tập trung vào hai trụ cột gồm mở rộng thị trường quốc tế và đẩy mạnh cao cấp hóa danh mục sản phẩm. Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 10% tổng doanh thu vào năm 2030.

Đáng chú ý, về phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt, tương đương khoảng 5.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả cho cổ đông ước tính hơn 5.270 tỷ đồng . Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng hơn 2.628 tỷ đồng trong năm 2025, phần còn lại gần 2.642 tỷ đồng dự kiến tiếp tục thanh toán trong năm 2026.

Đồng thời, Masan Consumer cũng đề xuất phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ tối đa 50% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Trước đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 30.557 tỷ đồng , giảm nhẹ 1,1%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số khoảng 6.764 tỷ đồng , giảm 14,6%, với biên lợi nhuận ròng đạt 22,1%. Công ty lý giải sự suy giảm chủ yếu đến từ biên EBIT thấp hơn và thu nhập tài chính thấp hơn so với cùng kỳ, sau khi chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao trong năm 2024 và xuyên suốt năm 2025.

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư trước khi đưa cổ phiếu MCH niêm yết trên HoSE, ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer chia sẻ doanh nghiệp luôn duy trì chiến lược cổ tức ổn định, cân bằng giữa tăng trưởng và tối đa hóa lợi ích cổ đông nhờ dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận cao. Tổng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong giai đoạn 2018-2024 đạt khoảng 1,5 tỷ USD , tương đương 80% mệnh giá.

Sau khi niêm yết trên HoSE, ông tin tưởng công ty sẽ tiếp tục "tạo ra tiền mặt" và hàng năm có thể chia sẻ với cổ đông mức cổ tức cao 50-80%.

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Masan Consumer cũng xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa khoảng 12,94 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 1% lượng cổ phần đang lưu hành, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027 tùy quyết định của HĐQT.