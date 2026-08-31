Cảnh vắng vẻ lạ thường tại chuỗi gift shop nổi tiếng Việt Nam

Những ngày gần đây, nhiều quầy hàng tại chuỗi thương hiệu bán lẻ lifestyle Oh!Some tại Việt Nam không còn được lấp đầy, thậm chí toàn bộ sản phẩm đều được giảm giá 90%.

Những ngày gần đây, nhiều người dùng ngỡ ngàng khi ghé mua sắm tại chuỗi thương hiệu bán lẻ phong cách sống (lifestyle) Oh!Some. Các kệ hàng đều trống trơn và hầu hết hàng hóa không còn được bổ sung đầy đủ.

Áp dụng chương trình giảm giá lên đến 90%

Thực tế theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các cửa hàng nằm tại TTTM Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TP.HCM) và TTTM Thiso Mall Sala (phường An Khánh, TP.HCM) đều vẫn mở cửa đón khách. Tuy nhiên, khách hàng lại rất khó tìm mua được các sản phẩm ưng ý.

Chị Thanh Trúc (sống tại phường Vườn Lài, TP.HCM) đã vượt gần 10 km để qua chi nhánh Vincom Đồng Khởi mua sản phẩm blindbox (túi mù) nhưng đành phải đi về "tay không".

Một nhân viên tại đây cho biết do tất cả chi nhánh nằm trong hệ thống đều sẽ đóng cửa vào cuối tháng này nên sản phẩm không còn được lấp đầy trên kệ. Thậm chí, các máy gắp thú hoặc máy trò chơi được bố trí trong cửa hàng cũng tạm ngưng hoạt động.

Các quầy hàng Oh!Some trống trơn, trong khi máy trò chơi chỉ một số còn hoạt động. Ảnh: Anh Nguyễn.

Hay tại cửa hàng nằm trong TTTM Thiso Mall Sala, một vài quầy như trang sức, mỹ phẩm, đồ lưu niệm còn hàng, trong khi các quầy khác cũng rơi vào tình trạng trống trơn. Nhân viên thông báo cho khách hàng tất cả sản phẩm đều được giảm giá lên đến 90%, vì vậy khách hãy tranh thủ mua để được "giá hời". Tuy nhiên, người này lại không nhắc đến việc ngừng hoạt động của hệ thống.

Vì tình trạng hàng hóa không còn đầy đủ, nhiều khách phải tìm cách mua thông qua một số người bán mở các đợt gom hàng tại chi nhánh trên toàn quốc.

Chỉ một số sản phẩm còn hàng tại các chi nhánh Oh!Some ở TP.HCM. Ảnh: Anh Nguyễn.

Không chỉ riêng hàng hóa, nhân sự tại các cửa hàng Oh!Some cũng giảm đáng kể so với trước đây. Hiện nay, các chi nhánh đều còn rất ít nhân viên, với mỗi điểm bán chỉ còn khoảng 2-3 người trực tại quầy thu ngân để tính tiền cho khách. Trong khi trước đó, số lượng nhân viên tại các cửa hàng khá đông đúc để tư vấn hoặc tìm sản phẩm nhanh chóng cho khách hàng.

Quầy thu ngân tại chi nhánh Vincom Đồng Khởi cũng tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Anh Nguyễn.

Khi liên hệ với đường dây nóng và email liên quan đến tình trạng các sản phẩm không còn xuất hiện đầy đủ trên nhiều kệ hàng, phía Oh!Some vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Oh!Some chính thức đặt chân vào Việt Nam bằng việc mở cửa hàng đầu tiên tại TTTM Crescent Mall (phường Tân Mỹ, TP.HCM) vào tháng 4/2025. Chỉ sau hơn 1 năm có mặt tại Việt Nam, chuỗi cửa hàng này đã mở rộng lên 15 điểm bán, trải rộng tại TP.HCM, Hà Nội, thành phố Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Bên cạnh Oh!Some, thị trường Việt Nam cũng đang có sự hiện diện của Miniso, Minigood, KKV… Đây đều là những thương hiệu nước ngoài chuyên bán lẻ đồ lifestyle nổi tiếng và được nhiều khách hàng Việt lựa chọn mua sắm.

Thông tin đóng cửa lan rộng trên toàn cầu

Đáng chú ý không chỉ riêng thị trường Việt Nam, các kệ hàng tại nhiều chi nhánh Oh!Some ở Indonesia cũng bắt đầu trống dần hàng hóa đã làm dấy lên nghi vấn rằng chuỗi bán lẻ phong cách sống này sẽ dừng hoạt động kinh doanh tại Indonesia, theo trang tin tức nổi tiếng BeritaDIY.

Tuy nhiên, chương trình khuyến mại được công bố trên tài khoản chính thức của Oh!Some Indonesia thực tế không chỉ kéo dài đến cuối tháng 7. Chương trình mang tên "Lễ hội mua sắm đặc biệt" áp dụng mức giảm giá 50% đối với các sản phẩm có giá thông thường, từ ngày 23/7 đến 31/8. Các điều kiện áp dụng và tình trạng sản phẩm phụ thuộc vào từng cửa hàng.

Một chi nhánh Oh!Some tại Indonesia. Ảnh: Retailboss.

Tin đồn về việc dừng hoạt động lan rộng sau khi người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh về một số cửa hàng không còn được bổ sung hàng hóa như thường lệ. Một số chi nhánh cũng được cho là đã dừng hoạt động, khiến chương trình giảm giá lớn bị cho là hoạt động "xả hàng".

Tại Indonesia, Oh!Some có mối liên hệ với chuỗi KKV của Trung Quốc. Năm 2024, nhiều cửa hàng KKV tại Indonesia bắt đầu được đổi tên thành Oh!Some, trước khi thương hiệu này tiếp tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc. Đến tháng 11/2025, Oh!Some khai trương cửa hàng tại Sorong, qua đó mở rộng sự hiện diện tới cả 5 đảo lớn của Indonesia.

Ở các thị trường quốc tế khác, thông tin xoay quanh việc điều chỉnh mạng lưới cũng dần xuất hiện. Cụ thể ở Singapore, Oh!Some từng mở cửa hàng tại Suntec City và Tampines 1 trong năm 2025. Đến năm 2026, cộng đồng "I Love Tampines" xôn xao thông tin chi nhánh Tampines 1 đã ngừng hoạt động, ngoài ra dữ liệu Grab cũng ghi nhận cửa hàng Oh!Some tại Tampines 1 ở trạng thái tạm đóng.

Hay tại quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, Oh!Some từng mở cửa hàng thứ 3 tại The Street Ratchada, Bangkok vào cuối tháng 10/2025. Đến tháng 6 năm nay, chi nhánh này đã triển khai chương trình giảm giá tới 80% trên toàn cửa hàng.

Hiện tại, Oh!Some vẫn chưa đưa ra thông báo hoặc lên tiếng chính thức về tình trạng hoạt động của các chi nhánh trên toàn cầu.

Oh!Some là thương hiệu bán lẻ phong cách sống thuộc Blue Origin Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, IP, công nghệ và giải trí, có trụ sở tại Singapore. Theo thông tin do Oh!Some và Blue Origin Group công bố, thương hiệu sử dụng chuỗi cung ứng Trung Quốc và có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm tại Đông Nam Á.

Oh!Some phát triển mô hình gift shop, cửa hàng một điểm đến, cung cấp nhiều nhóm hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm, đồ chơi, văn phòng phẩm, phụ kiện và điện tử tiêu dùng.

Thương hiệu bắt đầu mở rộng mạnh tại Đông Nam Á từ Indonesia, sau đó hiện diện tại Malaysia, Việt Nam, Campuchia, Singapore, Thái Lan và Philippines. Đến cuối năm 2025, Oh!Some cho biết đã phát triển hơn 170 cửa hàng tại châu Á, qua đó cho thấy tốc độ mở rộng rất nhanh chỉ trong khoảng hơn một năm kể từ khi thương hiệu được triển khai tại Indonesia.