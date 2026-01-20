KKV khai trương cửa hàng flagship toàn cầu thứ hai tại TP.HCM

KKV ra mắt cửa hàng flagship toàn cầu thứ hai tại TP.HCM, mang đến mô hình mua sắm phong cách sống hiện đại, giàu trải nghiệm cho giới trẻ.

Cửa hàng tọa lạc tại 28 Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM), khu vực trung tâm mua sắm sôi động, gần các địa điểm nổi bật như Saigon Centre. Được định vị như điểm đến phong cách sống, cửa hàng mang đến không gian mua sắm một cửa hiện đại, kết hợp trải nghiệm khám phá sản phẩm, khu chụp ảnh và hoạt động tương tác, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán.

Toàn cảnh cửa hàng flagship toàn cầu KKV tại trung tâm TP.HCM.

Điểm nhấn nổi bật của cửa hàng là Colorful KKV Moto Park - khu vực đậu xe theo chủ đề xe máy được thiết kế sinh động, biến không gian đón khách đầu tiên thành điểm check-in ấn tượng, góp phần khẳng định vai trò của cửa hàng flagship như điểm đến mới tại khu vực trung tâm thành phố.

Cửa hàng flagship toàn cầu KKV Việt Nam hiện mở cửa đón khách tại 28 Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Việt Nam hiện là thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng Đông Nam Á của Tập đoàn KK. Tính đến nay, tập đoàn vận hành 20 cửa hàng thuộc 3 thương hiệu cốt lõi gồm KKV, The Colorist và X11, tập trung tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và khu vực lân cận, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, thành thị, ưa chuộng trải nghiệm mua sắm đa dạng.

Được thành lập tại Trung Quốc, Tập đoàn KK hiện vận hành hơn 1.000 cửa hàng tại hơn 200 thành phố trong nước và trên 150 cửa hàng tại khu vực Đông Nam Á. Là thương hiệu chủ lực, KKV theo đuổi concept “100 phong cách sống”, cung cấp khoảng 20.000 sản phẩm thuộc 8 ngành hàng, nổi bật với đồ chơi thời thượng, mỹ phẩm, thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng hàng ngày.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn KK đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng của 3 thương hiệu cốt lõi lên hơn 300 cửa hàng tại Đông Nam Á vào năm 2026, đồng thời đạt hơn 500 cửa hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2026. Riêng tại Việt Nam, tập đoàn dự kiến mở rộng lên khoảng 50 cửa hàng trong năm 2026. Nhân dịp Tết Nguyên đán, KKV Việt Nam sẽ giới thiệu gần 5.000 sản phẩm mới theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu mua sắm và quà tặng theo mùa.

Phát biểu tại sự kiện, ông Rojen Wu, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh quốc tế của Tập đoàn KK, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng flagship toàn cầu tại nhiều quốc gia, nhằm mang đến cho người tiêu dùng địa phương trải nghiệm mua sắm phong phú”.