Green SM vừa mở dịch vụ xe máy điện tại thị trường nước ngoài đầu tiên

Sau taxi điện, Green SM vừa tiếp tục mở rộng dịch vụ tại Indonesia với xe máy điện, hướng tới đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển tại Jakarta.

Ngày 16/9, Green SM cho biết công ty đã chính thức ra mắt dịch vụ xe máy điện tại Jakarta, bổ sung phương thức di chuyển hai bánh vào hệ sinh thái vận tải thuần điện mà hãng đang phát triển tại Indonesia.

Đáng chú ý, đây là thị trường nước ngoài đầu tiên của dịch vụ xe điện 2 bánh Green SM, trong khi dịch vụ taxi điện của hãng đã có mặt tại nhiều quốc gia.

Theo thông báo về chính sách hợp tác với tài xế 2 bánh, Green SM cho biết với hình thức thuê xe sở hữu, tài xế trả phí thuê từ 39.000 IDR/ngày ( 2,2 USD ), được đảm bảo thu nhập lên đến 160.000 IDR/ngày ( 9 USD ) và có cơ hội sở hữu xe sau 2 năm. Mô hình thuê xe linh hoạt có thời hạn 3, 6 hoặc 12 tháng, mức đặt cọc 150.000 IDR ( 8,45 USD ), đảm bảo thu nhập 160.000 IDR/ngày trong 2 tháng đầu cùng thưởng hiệu suất…

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc Green SM Toàn cầu, cho biết việc triển khai dịch vụ xe máy điện tại Jakarta là một bước trong quá trình mở rộng quốc tế của Green SM. Việc phát triển đồng thời taxi điện và xe máy điện nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu di chuyển tại đô thị, đồng thời đồng hành cùng Indonesia trong quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải giao thông.

Việc bổ sung xe máy điện tại Indonesia diễn ra trong bối cảnh Green SM đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế. Cuối tháng 7, doanh nghiệp đã chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Copenhagen (Đan Mạch), đánh dấu lần đầu thương hiệu này có mặt tại châu Âu.

Ngoài Đan Mạch và Indonesia, Green SM hiện cũng đang hoạt động tại Lào, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan.

Theo kế hoạch, Green SM dự kiến mở rộng hoạt động sang ít nhất 3 thị trường mới trong năm nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Green SM (tên cũ Xanh SM) được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam. Ban đầu, công ty tập trung vào dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ sử dụng 100% xe điện VinFast. Sau đó, doanh nghiệp liên tục mở rộng sang các mảng giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ôtô và xe máy điện…

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau 3 năm hoạt động, Green SM đã trở thành nền tảng vận tải thuần điện có quy mô lớn tại Đông Nam Á, với hơn 186.000 ôtô điện và xe máy điện đang được sở hữu và vận hành.

Giữa tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp chuyển đổi thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM nhằm thống nhất nhận diện tại tất cả thị trường đang hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô toàn cầu.