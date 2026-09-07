Hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng vừa phát cảnh báo đến các tài xế

Green SM vừa phát cảnh báo tới các đối tác tài xế về việc sử dụng, trưng bày vật dụng, hình ảnh có dấu hiệu nhận diện của đơn vị khác khi cung cấp dịch vụ trên ứng dụng của hãng.

Sau 3 năm hoạt động, Green SM đang sở hữu và vận hành hơn 186.000 ôtô, xe máy điện. Ảnh: Phương Lâm.

Trong thông báo mới, Green SM cho biết thời gian gần đây, doanh nghiệp ghi nhận một số trường hợp tài xế gắn, dán hoặc trưng bày trên phương tiện các vật dụng, hình ảnh có dấu hiệu nhận diện của đơn vị khác cùng lĩnh vực khi cung cấp dịch vụ qua ứng dụng Green SM.

Green SM dẫn Điều 18, Bộ Quy tắc ứng xử dành cho đối tác tài xế Car Platform, cập nhật tháng 7/2026, quy định: “Không mang bất kỳ vật dụng, thiết bị nào có thể hiện dấu hiệu nhận diện của đơn vị khác hoạt động trong cùng lĩnh vực với Green SM khi đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua ứng dụng Green SM”.

Theo hãng, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm khách hàng, đồng thời sẽ bị xử lý theo cơ chế lũy tiến.

Green SM đề nghị các tài xế nghiêm túc tuân thủ quy định về hình ảnh phương tiện, qua đó duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, đồng nhất và đáng tin cậy trong mắt khách hàng.

Trước đó, Green SM đã cập nhật Bộ Quy tắc ứng xử dành cho đối tác tài xế Car Platform, áp dụng từ ngày 1/6/2026, nhằm đồng bộ quy chuẩn vận hành.

Trong Bộ Quy tắc ứng xử, ngoài hành vi nêu trên, Green SM cũng đề cập một số vi phạm khác như: Nhận chuyến nhưng không đón khách, sau đó tự hủy hoặc yêu cầu khách hủy; có thái độ không thân thiện với khách hàng như to tiếng, thô lỗ; sử dụng phương tiện không trùng khớp với thông tin đăng ký trên tài khoản…

Theo hãng, việc cập nhật Bộ Quy tắc ứng xử không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện để các tài xế gia tăng thu nhập thông qua việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Green SM (tên cũ Xanh SM) được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam. Ban đầu, công ty tập trung vào taxi và gọi xe công nghệ sử dụng 100% xe điện VinFast. Sau đó, doanh nghiệp liên tục mở rộng sang các mảng giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ôtô và xe máy điện...

Hiện Green SM đã có mặt tại 34 tỉnh, thành trên cả nước và vươn ra thị trường quốc tế. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau 3 năm hoạt động, Green SM đã trở thành nền tảng vận tải thuần điện có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 186.000 ôtô điện và xe máy điện đang được sở hữu, vận hành.

Giữa tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp chuyển đổi thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM nhằm thống nhất nhận diện tại tất cả thị trường đang hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô toàn cầu.