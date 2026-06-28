Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng nâng vốn lên hơn 2 tỷ USD

Green SM vừa tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng quy mô vốn lên 54.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau hơn 3 năm thành lập, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ gấp 18 lần.

Vốn điều lệ của Green SM vượt nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn như SHB, HDBank... Ảnh: Green SM.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng từ 43.400 tỷ đồng lên 54.000 tỷ đồng , tương ứng tăng thêm 10.600 tỷ đồng .

Theo công bố của doanh nghiệp, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 94,72% tổng cơ cấu tài sản, phần còn lại là các tài sản khác.

Với quy mô vốn mới, Green SM đã vượt vốn điều lệ của nhiều doanh nghiệp lớn đang niêm yết như SHB, HDBank hay Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam...

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng , là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam. Ban đầu, công ty tập trung vào dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ sử dụng 100% xe điện VinFast. Sau đó, doanh nghiệp liên tục mở rộng sang các mảng giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ôtô và xe máy điện...

Như vậy, chỉ sau hơn 3 năm hoạt động, vốn điều lệ của Green SM đã tăng gấp 18 lần so với thời điểm thành lập.

Song song với việc tăng vốn, Green SM cũng không ngừng mở rộng quy mô hoạt động. Hiện doanh nghiệp đã có mặt tại 34 tỉnh, thành trên cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau 3 năm hoạt động, Green SM đã trở thành nền tảng vận tải thuần điện có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Theo số liệu công bố, hệ sinh thái Green SM đang sở hữu và vận hành hơn 186.000 ôtô và xe máy điện.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Green SM đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng quốc tế. Hiện doanh nghiệp đang hoạt động tại 5 thị trường gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

Giữa tháng 4, doanh nghiệp đã chuyển đổi thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM nhằm thống nhất nhận diện tại tất cả thị trường đang hoạt động và chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô toàn cầu.

Đồng thời, công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Nguyễn Văn Thanh.

Đáng chú ý, hồi tháng 4 năm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiết lộ Green SM đang chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo ông, các hoạt động tiền IPO đã được khởi động từ tháng 4.