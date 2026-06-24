Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinFast có tổng giám đốc mới

Ông Phạm Nhật Vượng rời vị trí Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), nhưng vẫn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại CTCP VinFast Việt Nam (VFVN).

Ông Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast. Ảnh: VIC.

HĐQT CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa ban hành nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, VinFast miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi vị trí Tổng giám đốc kể từ ngày 22/6. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Trịnh Văn Ngân.

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh VinFast đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc hoạt động thông qua việc tách doanh nghiệp để thành lập một pháp nhân mới.

Trước đó, ngày 16/6, VinFast đã gửi báo cáo công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thông báo tới các trái chủ về kế hoạch chia tách doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, VinFast sẽ chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ cùng phần vốn góp của các cổ đông hiện hữu để thành lập CTCP VinFast Việt Nam (VFVN). Doanh nghiệp mới đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), có vốn điều lệ gần 5.184 tỷ đồng . Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Sau khi chia tách, VFTP vẫn duy trì vốn điều lệ hơn 85.609 tỷ đồng .

VinFast cho biết VFTP và VFVN sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản phát sinh trước thời điểm chia tách, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ nợ hoặc người sở hữu trái phiếu.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định việc tái cấu trúc không làm thay đổi các điều kiện và điều khoản của các lô trái phiếu đang lưu hành, không ảnh hưởng đến đại diện người sở hữu trái phiếu và không phát sinh nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn.

Được thành lập năm 2017, VFTP là pháp nhân sản xuất trong hệ sinh thái VinFast do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập. Doanh nghiệp hiện sở hữu 2 nhà máy sản xuất ôtô và xe điện của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch tái cấu trúc được công bố hồi giữa tháng 5, sau khi hoàn tất chia tách, VFVN sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản và hoạt động liên quan đến nghiên cứu phát triển (R&D) toàn cầu, sở hữu trí tuệ, bán hàng, dịch vụ hậu mãi cùng phần vốn góp tại một số công ty con trong và ngoài nước.

Các đơn vị dự kiến được chuyển về VFVN gồm Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH. VinFast dự kiến nắm giữ 99,9% quyền biểu quyết tại pháp nhân mới này.

Trong khi đó, VFTP sẽ tiếp tục quản lý toàn bộ tài sản phục vụ hoạt động sản xuất tại Việt Nam, phần vốn sở hữu tại CTCP Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG cùng các thỏa thuận liên quan đến bất động sản. Doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tài chính phát sinh với bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các chủ nợ liên quan.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do CTCP Nghiên cứu và Phát triển Đầu tư Tương lai dẫn đầu. Giá trị giao dịch ước tính khoảng 13.309 tỷ đồng , tương đương 530 triệu USD .

Nếu thương vụ hoàn tất, mảng sản xuất của VinFast tại Việt Nam sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba. VFTP sẽ hoạt động như một nền tảng sản xuất độc lập, đảm nhiệm gia công và lắp ráp các dòng xe mang thương hiệu VinFast theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp.

Trong khi đó, VinFast sẽ tập trung vào phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế và đầu tư cho các công nghệ cốt lõi.