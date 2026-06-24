Ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện, cơ cấu cổ đông LPBank thay đổi ra sao?

Sau thương vụ trị giá gần 7.000 tỷ đồng của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, cơ cấu cổ đông LPBank ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý.

Trước khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua vào lượng lớn cổ phiếu LPB, cơ cấu cổ đông sở hữu trên 1% vốn của LPBank khá hạn chế. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 23/6. Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, hiện nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn ngân hàng này.

Những 'cổ đông lớn' của LPBank

Số lượng cổ phiếu mà ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trùng khớp với khối lượng cổ phiếu LPB được chuyển nhượng qua phương thức thỏa thuận trong phiên giao dịch sáng cùng ngày. Khoảng 10h, thị trường ghi nhận loạt giao dịch thỏa thuận với mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng đạt 146,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng .

Thông tin về cổ đông mới ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực đối với cổ phiếu LPB. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6, mã cổ phiếu này tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu và duy trì trạng thái dư mua lớn đến cuối phiên. Thanh khoản khớp lệnh đạt 7,3 triệu cổ phiếu, mức cao nhất kể từ tháng 12/2025.

Việc ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong cơ cấu cổ đông cũng đánh dấu một thay đổi đáng chú ý tại LPBank. Trước đó, kể từ khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 yêu cầu công khai danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, LPBank chỉ ghi nhận 2 cổ đông thuộc diện này gồm Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và ông Nguyễn Đức Thụy.

Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vietnam Post hiện là cổ đông tổ chức lớn nhất của LPBank với hơn 195,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,54% vốn điều lệ. Người có liên quan đến cổ đông này là bà Chu Thị Lan Hương, Phó tổng giám đốc Vietnam Post, đang sở hữu 100.544 cổ phiếu LPB, tương đương 0,0034%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch HĐQT LPBank, hiện là Phó chủ tịch thường trực Sacombank, không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên kể từ cuối năm 2025. Trước đó, theo công bố ngày 17/7/2024, ông Thụy là cổ đông nắm giữ trực tiếp hơn 70,7 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,765% vốn ngân hàng.

LPBank đang làm ăn ra sao?

LPBank có tiền thân là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Giai đoạn 2021-2024, nhà băng này đã ghi nhận hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt, từ việc đổi tên viết tắt thành LPBank, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cho đến đổi tên pháp lý thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam như hiện nay.

Những thay đổi trên gắn liền với dấu ấn của ông Nguyễn Đức Thụy sau khi vị doanh nhân này tham gia HĐQT ngân hàng từ tháng 4/2021 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, ông Thụy đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT để chuyển sang làm lãnh đạo tại Sacombank.

Sau đó, ông Hồ Nam Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank. Trước khi đảm nhiệm cương vị này, ông Tiến là Phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng, đồng thời có thời gian ngồi ghế Tổng giám đốc trước đó.

LỢI NHUẬN CỦA LPBANK TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN QUA CÁC NĂM Nguồn: BCTC Ngân hàng LPBank. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Lợi nhuận trước thuế

1.348 1.768 1.213 2.039 2.427 3.638 5.69 7.039 12.168 14.269 14.982

Về quy mô hoạt động, LPBank hiện có vốn điều lệ 29.873 tỷ đồng , thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lớn trên thị trường. Kết thúc quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng .

Tính đến ngày 31/3, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt trên 403.000 tỷ đồng , tăng gần 3% so với cuối năm 2025 và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn thị trường 1 từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt gần 410.000 tỷ, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái và cao hơn gần 18% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, LPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng và dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 437.581 tỷ đồng trong năm nay.

Ngân hàng cũng vừa hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, cao nhất trong lịch sử hoạt động và cũng thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng năm nay. Trước đó, năm 2025, nhà băng này cũng đã dành khoảng 7.468 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%.