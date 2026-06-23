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Kinh doanh

LPBank thưởng nhân viên 680.000 đồng 'chào mừng' cổ đông Phạm Nhật Vượng

  • Thứ ba, 23/6/2026 17:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khoảng 10.000 cán bộ nhân viên LPBank nhận 680.000 đồng/người với nội dung "Chào mừng đại cổ đông mới" ngay sau khi ngân hàng công bố ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 5% vốn.

Ông Phạm Nhật Vượng vừa mua gần 5% vốn LPBank. Ảnh: VIC.

Khoảng 10.000 cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa nhận được 680.000 đồng/người, nội dung chuyển khoản hiển thị là "Chào mừng đại cổ đông mới".

Khoản tiền được chuyển tới nhân viên ngay sau khi LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cập nhật ngày 23/6, trong đó xuất hiện tên ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Với khoảng 10.000 nhân sự, tổng số tiền LPBank chi cho chương trình này ước tính khoảng 6,8 tỷ đồng.

Theo công bố của ngân hàng vào sáng nay, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ.

Thông tin ông Phạm Nhật Vượng tham gia sở hữu vốn tại ngân hàng ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu LPB tăng kịch biên độ lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp của mã này.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, số cổ phiếu LPB do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ có giá trị khoảng 7.700 tỷ đồng.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, được thực hiện từ nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch, ông Vượng sẽ không tham gia hoạt động quản trị, điều hành hay kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo cập nhật của Forbes ngày 23/6, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 35,2 tỷ USD, tăng 3,3 tỷ USD, tức hơn 10% so với hôm qua, đứng thứ 64 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

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Thủy Tiên

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  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

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