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Kinh doanh

Tân CEO hãng gọi xe điện Green SM là ai?

  • Thứ tư, 17/6/2026 17:19 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó tổng giám đốc Vingroup phụ trách đầu tư và quan hệ quốc tế, vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM.

Hãng gọi xe điện Green SM có tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Bối Hạ,

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (GSM) mới đây đã ghi nhận thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay thế ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992).

Đáng chú ý, tân tổng giám đốc GSM không phải cái tên xa lạ với hệ sinh thái doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo đó, ông Tuấn chính là Phó tổng giám đốc Vingroup phụ trách đầu tư và quan hệ quốc tế. Trước khi gia nhập tập đoàn, ông có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh doanh và nghiên cứu thị trường.

Theo giới thiệu, trước khi gia nhập Vingroup, ông có 4 năm làm việc tại CB Richard Ellis (CBRE) Việt Nam, giữ vai trò Phó giám đốc phụ trách Nghiên cứu thị trường và Tư vấn đầu tư. Tại đây, ông tham gia các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi của dự án và tư vấn đầu tư cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.

Sau đó, ông Tuấn có gần 10 năm công tác tại Indochina Capital. Trong vai trò Giám đốc, ông tham gia thẩm định cơ hội đầu tư, phát triển dự án và triển khai các sáng kiến đầu tư chiến lược của quỹ.

Năm 2022, ông Nguyễn Quốc Tuấn gia nhập Vingroup với vị trí Trợ lý cao cấp của ông Phạm Nhật Vượng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vingroup, phụ trách các hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh quốc tế.

Về học vấn, ông Nguyễn Quốc Tuấn tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Dublin Institute of Technology.

Theo GSM, với kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chiến lược và phát triển doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Tuấn được kỳ vọng dẫn dắt công ty trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh và gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Việc bổ nhiệm tân Tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh GSM đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra nước ngoài. Đầu tháng 6, thương hiệu Green SM đã khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu việc hiện diện tại quốc gia thứ năm trên thế giới.

Bên cạnh thị trường Ấn Độ, doanh nghiệp hiện duy trì hoạt động tại Việt Nam, Philippines, Indonesia và Lào, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới trong thời gian tới.

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Minh Khánh

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  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

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