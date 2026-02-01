Phó thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng thông quan nông sản tại Tây Ninh

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ khẩn trương phối hợp xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, sau sự cố ùn ứ, ách tắc thông quan nông sản tại Tây Ninh.

Xe chở khoai mì được thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát vào chiều 31/1. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Ngày 31/1, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Thành Long về việc xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP theo kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, xử lý ngay kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh theo quy định.

Đồng thời, các bộ chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan liên quan, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định số 46 hiệu quả, đúng quy định.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng về tình hình, kết quả xử lý trước 12 giờ ngày 1/2.

Chỉ đạo trên được đưa ra trên cơ sở báo cáo hỏa tốc số 1679/UBND-KTTC của UBND tỉnh Tây Ninh gửi Chính phủ một ngày trước đó.

Theo UBND tỉnh, Nghị định số 46 có hiệu lực từ ngày 26/1 quy định nhóm hàng rau, củ, quả tươi nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương thức thông thường, bao gồm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và lấy mẫu kiểm nghiệm, với thời gian chờ kết quả từ 7 đến 15 ngày.

Tuy nhiên, đối với các mặt hàng nông sản nguyên liệu tươi như khoai mì, lúa, mía, trái cây..., thời gian kiểm nghiệm kéo dài không phù hợp, dễ gây hư hỏng hàng hóa, phát sinh thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Do chưa có hướng dẫn chuyển tiếp cụ thể, từ đêm 29/1, nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là khoai mì củ và khoai mì lát, chưa thể thông quan tại các cửa khẩu Xa Mát, Kà Tum, Phước Tân, Vạc Sa, Chàng Riệc...

Tình trạng này kéo dài đã khiến hàng hóa ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực biên giới. Phía Campuchia cũng tạm thời dừng cho hàng hóa từ tỉnh Tây Ninh xuất khẩu qua hai cửa khẩu Xa Mát và Chàng Riệc, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và an ninh khu vực biên giới.

Đến chiều 31/1, hoạt động thông quan các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu Chàng Riệc đã được khôi phục. Khoảng 14h30 cùng ngày, các xe chở nông sản bắt đầu được làm thủ tục thông quan.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, việc thông quan trở lại được thực hiện sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra, xác nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng. Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan khu vực XVII thực hiện thủ tục thông quan theo đúng quy định.

Đây được xem là giải pháp trước mắt do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm.