Thaco Agri xuất hiện trên sàn chứng khoán Campuchia

  • Thứ năm, 22/1/2026 11:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Daun Penh Agrico là công ty trực thuộc Thaco Agri, mảnh ghép mảng nông nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thaco.

Tỷ phú Trần Bá Dương giành nhiều tâm huyết cho mảng nông nghiệp với Thaco Agri. Ảnh: Thaco.

Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (CSX) mới đây đã tổ chức lễ niêm yết chính thức trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Daun Penh Agrico Co., Ltd. Trong đó, Daun Penh Agrico là công ty trực thuộc Thaco Agri, thành viên của Tập đoàn Thaco.

Theo công bố thông tin của CSX, Daun Penh Agrico được chấp thuận niêm yết trái phiếu doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với tổng giá trị phát hành lên tới 196 tỷ riel, tương đương 50 triệu USD.

Lô trái phiếu mang tên Daun Penh Guaranteed Bond, có kỳ hạn 8 năm (2025-2033), lãi suất 5,25%/năm, trả lãi hàng quý. Trái phiếu được phát hành bằng đồng riel Campuchia, mệnh giá 100.000 riel/trái phiếu (tương đương 25 USD), giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Daun Penh Agrico hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và vận hành các nông trại trồng cây ăn trái, kết hợp với nhà máy chế biến nông sản phục vụ xuất khẩu.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tỉnh Ratanakiri, khu vực được đánh giá có tiềm năng lớn về quỹ đất và phát triển nông nghiệp quy mô công nghiệp tại Campuchia.

Đợt phát hành trái phiếu được bảo lãnh bởi GuarantCo Ltd. và tư vấn xếp hạng tín nhiệm bởi Fitch Ratings.

Tại buổi lễ, ông Phan Bá Cường, Phó tổng giám đốc Agri Thaco cho biết việc niêm yết lô trái phiếu này là một cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu Daun Penh Agrico tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho các dự án nông nghiệp tại Campuchia.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho đầu tư máy móc thiết bị, hạ tầng và nhân lực, phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Diệu Thanh

Thaco Thaco Campuchia nông nghiệp CSX

  • Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Thaco là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam. Hiện Thaco cũng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp. Công ty cũng chính là cổ đông lớn nhất của Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án siêu đô thị 2,2 tỷ USD Sala Thủ Thiêm (TP.HCM).

    • Thành lập: 1997
    • Sáng lập: Trần Bá Dương
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

