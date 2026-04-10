Tây Ninh sắp có nhà máy sữa 100 triệu USD của châu Âu

Swiss Asia Partner SA dự kiến triển khai nhà máy sữa trị giá 100 triệu USD tại Tây Ninh với mục tiêu đưa tiêu chuẩn sản xuất châu Âu vào thị trường Việt Nam.

Mới đây, CTCP Prodezi Long An đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức buổi làm việc giữa đoàn nhà đầu tư quốc tế do Swiss Asia Partner SA (Thụy Sĩ) dẫn đầu và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, để bàn về kế hoạch triển khai dự án nhà máy sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển công nghiệp của địa phương và tiến độ dự án.

Nhà máy này do Swiss Asia Partner SA làm chủ đầu tư, đồng thời phát triển thị trường, trên cơ sở hợp tác, nhượng quyền thương hiệu với Tập đoàn Sodiaal (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Candia, qua đó áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất theo chuẩn châu Âu.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD , dự kiến triển khai theo hai giai đoạn. Một số đối tác quốc tế tham gia gồm Tập đoàn Sodiaal (Pháp), IPEM Group (Pháp), Tetra Pak (Thụy Điển) và Takenaka Corporation (Nhật Bản).

Theo dữ liệu từ IMARC Group, quy mô thị trường sữa Việt Nam có thể đạt khoảng 13,37 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép 9,5%/năm giai đoạn 2025-2033. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng, nguồn cung trong nước còn hạn chế, lĩnh vực chế biến sữa được đánh giá còn dư địa phát triển.

Ông Philippe Phan Van Ho, Giám đốc điều hành Swiss Asia Partner SA cho biết việc lựa chọn địa điểm đầu tư nhà máy dựa trên cả tiềm năng thị trường và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành dài hạn, trong đó Tây Ninh được xem là khu vực có dư địa phát triển trong ngành chế biến thực phẩm.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này. Đầu tháng 3, Tập đoàn TH đã khởi công nhà máy chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TP.HCM), với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng , quy mô khoảng 10 ha và công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý I/2027, tập trung chế biến các sản phẩm từ sữa tươi.

Theo ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, mức tiêu thụ sữa bình quân tại Việt Nam hiện vào khoảng 31-32 lít/người/năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều nước trong khu vực. Trong khi đó, Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu nâng mức tiêu thụ sữa lên khoảng 50 lít/người trong giai đoạn 2030-2045. Đây được đánh giá là kế hoạch khả thi, tạo dư địa cho ngành tiếp tục mở rộng.

Ngoài ra, tại khu vực Bình Dương cũng đang vận hành các cơ sở sản xuất quy mô lớn. Trong đó có "siêu nhà máy sữa" của Vinamilk với công suất khoảng 1,2 tỷ lít/năm, vận hành theo mô hình tự động hóa cao từ khâu sản xuất đến lưu kho.

Nhà máy này vận hành hệ thống robot LGV thông minh có khả năng tự động di chuyển, bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa dưới sự điều khiển của máy tính trung tâm, giúp giảm sức lao động thủ công và tăng độ chính xác trong vận hành. Cùng với đó là kho thông minh lớn nhất Việt Nam, có sức chứa hơn 27.000 lô hàng, cho phép kiểm soát tồn kho và truy xuất dữ liệu tức thời.