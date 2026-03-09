Tập đoàn của bà Thái Hương khởi công nhà máy hơn 6.000 tỷ ở TP.HCM

Tập đoàn TH vừa khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch tại KCN Sóng Thần 3 với vốn hơn 6.000 tỷ đồng, công suất gần 1 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào quý I/2027.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương. Ảnh: TH.

Ngày 9/3, Tập đoàn TH đã khởi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Bình Dương, TP.HCM.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng , triển khai trên diện tích khoảng 10 ha, với tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Theo kế hoạch, nhà máy được phát triển theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý I/2027, tập trung chế biến các sản phẩm từ sữa tươi của hệ thống trang trại TH.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng dự án này với hệ thống công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn phù hợp với định hướng phát triển mà thành phố đang khuyến khích.

Ông đề nghị Tập đoàn TH tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả để nhà máy sớm đi vào hoạt động, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả.

Phối cảnh dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương. Ảnh: TH.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, cho biết nhà máy sẽ là trung tâm chế biến tại khu vực phía Nam, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất và chế biến thực phẩm của tập đoàn.

Đại diện đơn vị tổng thầu và các đối tác cung cấp công nghệ đóng gói cũng khẳng định sẽ phối hợp triển khai dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết việc lựa chọn Khu công nghiệp Sóng Thần 3 nhằm tận dụng vị trí gần TP.HCM - thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước - đồng thời thuận lợi kết nối với các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên. Vị trí này cũng giúp tối ưu chi phí logistics so với việc vận chuyển sản phẩm từ các cơ sở tại Nghệ An hoặc Đà Lạt.

Tập đoàn TH được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sữa và thực phẩm. Doanh nghiệp hiện phát triển hệ thống trang trại bò sữa công nghệ cao tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Giang, Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang, với tổng đàn bò khoảng 75.000 con.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, tập đoàn này hiện chiếm 51,9% thị phần bán lẻ tại khu vực đô thị trong phân khúc sữa tươi Việt Nam. Ngoài các sản phẩm sữa và chế phẩm từ sữa, doanh nghiệp còn phát triển các dòng đồ uống, thực phẩm và sản phẩm từ thảo dược.

Các sản phẩm của TH đã được xuất khẩu sang 12 quốc gia, trong đó ba thị trường lớn gồm Trung Quốc, Campuchia và Philippines. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng đầu tư tại Nga, Australia và một số thị trường khác.

Ông Hải cho biết trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, riêng năm 2025 đạt khoảng 15%. Năm 2026, doanh nghiệp kỳ vọng tốc độ tăng trưởng sẽ vượt mức này.